Американські військові завдали потужних ударів по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі «Труз сошіал» 22 червня.

У своєму дописі Трамп написав, що американські військові літаки здійснили «дуже успішну атаку» на три об'єкти, включаючи підземний об’єкт зі збагачення урану у Фордо, який був ключовою ціллю.

Атаковані у ніч на 22 червня ядерні об'єкти в у Фордо, Натанзі та Ісфахані (Візуалізація WP)

«На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру!» – написав Трамп.

Він також назвав атаку «історичним» моментом для США, Ізраїлю та світу, додавши, що Іран після цього повинен «погодитись закінчити цю війну».

За даними The Washington Post, Трамп не одразу повідомив, які саме літаки були задіяні в операції, але удари відбулися після того, як флот стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit вилетів з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі.

За даними аналітиків, B-2 Spirit ВПС США скинули щонайменше шість (від 6 до 12) високоточних бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP) по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, розташованому глибоко під землею.

Також орієнтовно 30 крилатих ракет BGM-109 Tomahawk були випущені з підводних човнів ВМС США (приблизно 640 км від берегів Ірану) по двох наземних ядерних комплексах – Натанз й Ісфахан.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що «глибоко стурбований» нападом США на Іран, назвавши це «небезпечною ескалацією» та «прямою загрозою міжнародному миру та безпеці».

«Існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу», – сказав він.

Самовільні дії адміністрації Трампа також засудили кілька членів Конгресу з обох боків партій. WP пише, що тільки Конгрес може оголосити війну іноземній державі, згідно з Конституцією, хоча президент контролює Збройні сили та є головнокомандувачем.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. Іран також завдав ударів у відповідь, і вже понад тиждень країни обмінюються ракетними та дроновими ударами.

Ізраїль заявляв, що хоче знищити ядерну програму Ірану, але експерти стверджують, що лише США мають стратегічний бомбардувальник – і величезну бомбу вагою 13,600 кг – здатну пробити товстий шар гірських порід, щоб вразити, наприклад, іранський ядерний об’єкт у Фордо.

Недільний удар США по іранських ядерних об'єктах супроводжувався також іншими діями, спрямованими на заплутування противника. У суботу представники Пентагону повідомили ЗМІ, що бомбардувальники B-2 вилетіли з авіабази Уайтмен, штат Міссурі, попрямувавши до тихоокеанського острова Гуам. За наявними у відкритому доступі даними, літаки ще були на шляху до острова, коли інша група цих бомбардувальників завдала удару по Ірану. За даними New York Times, ця група вилетіла зі своєї бази в Міссурі набагато раніше і прямувала на схід без зупинок протягом 37 годин, кілька разів дозаправляючись у повітрі. За даними NYT, використання підводних човнів для запуску 30 крилатих ракет «Томагавк» також стало несподіванкою.

За даними телеканалу CBS, представники адміністрації Трампа повідомили Ірану в суботу, що удар був єдиною запланованою дією США і що Вашингтон не має наміру домагатися зміни режиму в Тегерані. Телеканал також повідомив, що не всі союзники США в регіоні, де розташовані американські бази, були поінформовані про атаку заздалегідь. Деякі з них дізналися про це лише тоді, коли бомбардувальники вже були в повітрі.