Алі Хаменеї є верховним лідером Ірану з 1989 року

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав собі наступників, а також – заміну військовому командуванню на випадок вбивства. Про це в суботу, 21 червня, повідомила газета The New York Times з посиланням на неназваних іранських чиновників.

Зазначається, що 86-річний аятола Хаменеї переховується від авіаударів Ізраїлю в бункері. Комунікацію з військовими командирами верховний лідер веде переважно через довірених помічників. Також він призупинив електронне листування, щоб його було складніше знайти.

NYT пише, що Алі Хаменеї розглядає варіант, що Ізраїль чи США можуть спробувати його вбити. Тому аятола доручив Асамблеї експертів Ірану якнайшвидше обрати його наступника з трьох запропонованих ним священнослужителів. Окрім цього, він обрав кілька людей на заміну своїм довіреним помічникам, якщо ліквідують і їх.

«Син аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужитель і близький до Корпусу вартових ісламської революції, який, за чутками, був головним фаворитом, не входить до числа кандидатів, повідомили чиновники. Колишній консервативний президент Ірану Ібрагім Раїсі також вважався головним фаворитом, поки не загинув у катастрофі гелікоптера у 2024 році», – ідеться в матеріалі.

Зазвичай процес призначення нового верховного лідера може тривати місяцями, і священнослужителі самі вибирають імена з власних списків. Але в умовах війни аятола хоче забезпечити швидкий та впорядкований перехід влади та зберегти свою спадщину.

Верховний лідер має величезні повноваження: він є головнокомандувачем Збройних сил Ірану, а також главою судової, законодавчої та виконавчої гілок влади. Він також є Валій-е-Факіхом – найвищим духовним опікуном шиїтської віри.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. Іран також завдав ударів у відповідь, і вже тиждень країни обмінюються ракетними та дроновими ударами.

Загалом, як пише NYT з посиланням на іранських чиновників, керівництво країни стурбоване трьома основними проблемами: замахом на аятолу Хаменеї; вступом США у війну; більш руйнівними атаками на критично важливу інфраструктуру Ірану, таку як електростанції, нафто- та газопереробні заводи та дамби.

Ізраїль заявляє, що хоче знищити ядерну програму Ірану, але експерти стверджують, що лише США мають стратегічний бомбардувальник – і величезну 13-кілограмову бомбу – здатну пробити товстий шар гірських порід, щоб вразити, наприклад, іранський ядерний об’єкт у Фордо.