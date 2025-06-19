Співробітники польського МЗС зустрічають першу групу евакуйованих у Варшаві

У четвер, 18 червня, Польща здійснила евакуацію близько 160 людей з Ізраїлю на тлі загострення бойових дій з Іраном. Серед евакуйованих були кілька громадян України, повідомив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає TVN24.

Зазначається, що перша група евакуйованих Польщею людей приземлилася в аеропорту Варшави вранці 18 червня. Евакуаційний літак вилетів з Єгипту – туди евакуйовані люди дісталися наземним транспортом

Серед евакуйованих – громадяни Польщі, німці та українці. Загалом на борту було близько 160 людей, серед них – діти менше трьох років. Скільки саме громадян України було на борту, не уточнюється.

Другий літак з евакуйованими має вилетіти у четвер, 19 червня. Другий етап евакуації планують провести для 65 людей військовим літаком з Йорданії. Зазначається, що евакуйовані другим рейсом – лише громадяни Польщі. Також окремо з Ізраїлю маж виїхати група польських дипломатів, робота яких є необов’язковою для місії країни в Ізраїлі.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. Іран також завдав ударів у відповідь, і вже майже тиждень країни обмінюються ракетними та дроновими ударами.

14 червня внаслідок іранського обстрілу житлової забудови в Ізраїлі, загинула родина українців. Родина приїхала з Одеси до Бат-Яма на лікування. Через атаку загинула сім’я з п’яти людей: бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників.