Наслідки іранського удару по місту Бат-Ям в Ізраїлі

В ізраїльському місті Бат-Ям внаслідок іранського ракетного удару могли загинути п’ятеро українців. Про це у неділю, 15 червня, повідомила «Радіо Свобода» з посилання на міністерство закордонних справ України.

Іран здійснив ракетний обстріл ізраїльського міста Бат-Ям у суботу, 14 червня. Іранські ракети влучили у житловий комплекс. Внаслідок удару, попередньо, загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей. МЗС України наразі встановлює особи загиблих.

«Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих», – цитує «Суспільне» МЗС України.

За даними ізраїльського медіа Ynet, внаслідок іранської атаки у Бат-Ям загинули щонайменше шестеро людей. Йдеться про хлопчика віком приблизно 10 років, 8-річну дівчинку, трьох жінок віком 50, 60 і 80 років та хлоппця, якому приблизно 18 років.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшасі та Хорремабаді, а також по Тегерану, Ісфахану, Тебрізу та низці великих іранських міст.

У межах воєнної операції Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї.

Ввечері 14 червня та вночі 15 червня Іран здійснив кілька ракетних обстрілі Ізраїля, атакувавши, зокрема, місто Бат-Ям. Вранці 15 червня повідомлялось, що під завалами зруйнованого будинку у Бат-Ямі можуть перебувати 35 людей. Загалом внаслідок іранських атак постраждало близько 200 жителів Ізраїлю, також відомо про 15 загиблих.