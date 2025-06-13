Пожежа в Тегерані після повітряної атаки Ізраїлю 13 червня

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав атаку на Іран. Ізраїльські Повітряні сили завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшасі та Хорремабаді, а також по Тегерану, Ісфахану, Тебрізу та низці великих іранських міст. Про це повідомили телеканал CNN, газета The Times of Israel.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція під назвою «Висхідний лев» триватиме ще багато днів для того, щоб усунути загрозу для існування Ізраїлю.

Ціллю атаки, зокрема, стало керівництво іранських Збройних сил і Корпусу вартових Ісламської революції, а також вчені-ядерники. Також завдано ударів по Куму, де живуть багато представників духовного керівництва ісламської республіки.

Окремо, ціллю був іранський ядерний об’єкт Натанз. На відео Press TV видно великі клуби диму, що здіймаються високо в небо з об’єкта.

Іранські медіа з посиланням на непідтверджені дані повідомили, що внаслідок ізраїльських ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі й фізик Мохаммад Мехді Техранчі.

Наслідки ударів по Керманшасі, Тебрізу й Тегерану 13 червня 2025 року (Фото телеграм-каналу Press TV)

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні після превентивного удару Ізраїлю по Ірану. Ізраїльтян закликали шукати укриття через очікувану відповідь Ірану на удари.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна не брала участі та не допомагала Ізраїлю у здійсненні атаки на Іран. Водночас Ізраїль «повідомив» США, що вважає ці «дії необхідними для самооборони». Рубіо зауважив, що пріоритетом США є захист американських сил у регіоні та закликав Іран не атакувати американські об’єкти чи персонал.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль зіткнеться з «суворим покаранням» за свої напади в п’ятницю. Хаменеї підтвердив, що внаслідок ударів, які, за словами Ізраїлю, вразили ядерні цілі, загинуло кілька командирів та вчених. Також ударів зазнали житлові квартали низки іранських міст.

Доповнено 11:55. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала «масштабного авіаудару» по об’єктах протиповітряної оборони на заході Ірану.

«В результаті ударів було знищено десятки радарів та пускових установок зенітно-ракетних комплексів», – заявив ЦАХАЛ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Ісфахан та Бушерне – не постраждали від ударів Ізраїлю. Там підтвердили пожежу на території найбільшого ядерного об’єкта країни Натанз, підвищення рівня радіації там не спостерігається.

Раніше медіа з посиланням на американські та ізраїльські джерела повідомляли, що Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями, якщо Тегеран відкине пропозицію США обмежити ядерну програму.

12 червня президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає атаки Ізраїлю на Іран. Він зауважив, що хотів би уникнути цього удару шляхом продовження ядерних переговорів з Тегераном, які заплановані на 15 червня, писало Politico.