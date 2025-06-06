Поставки речовини з Китаю можуть стати паливом для іранських балістичних ракет, які країна планує передати союзним силам на Близькому Сході

Іран замовив у Китаю тисячі тонн перхлорату амонію, який використовується для виготовлення балістичних ракет. Надходження партій хімічних речовин з Китаю відбудуться найближчими місяцями, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлених з угодою джерела.

Іранська компанія Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. замовляла поставки інгредієнтів для ракет протягом кількох останніх місяців. Замовлення приймала гонконзька компанія Lion Commodities Holdings Ltd.

Згідно з домовленістю, партії перхлорату амонію прибудуть до Ірану найближчими місяцями та можуть стати паливом для сотень балістичних ракет іранського виробництва. Зазначається, що частину матеріалу, імовірно, передадуть пов’язаним з Іраном ополченцям на Близькому Сході – зокрема, єменським хуситам.

Представник МЗС Китаю, відповідаючи на запит журналістів, заявив, що Китай не знав про контракт.

«Китайська сторона завжди здійснювала суворий контроль над товарами подвійного призначення відповідно до законів і правил Китаю про контроль за експортом та його міжнародними зобов'язаннями», – повідомили в МЗС.

За даними WSJ, Іран шукає способи відновити так звану «Ось опору», після поразок ліванської «Хезболли», ХАМАС у Секторі Гази та падіння режиму Башара Асада в Сирії. Нещодавно країна передала балістичні ракети повстанцям шиїтів в Іраку, які раніше нападали на ізраїльські та американські сили у регіоні.

Видання зазначає, що Іран прагне зміцнити регіональних союзників та відновити свій арсенал. Водночас країна продовжує переговори з адміністрацією Трампа щодо своєї ядерної програми.

Нагадаємо, раніше WSJ повідомило, що США перенаправлять обіцяну Україні протидронову технологію на Близький Схід для захисту від потенційних атак іранських та хуситських дронів. У відомстві повідомили, що міністр оборони Піт Хегсет назвав «нагальною» потребу в цій технології для американського війська.