Назар Далецький понад три роки перебував у полоні

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували «Громадському», що під час експертизи, за результатами якої військовослужбовця Назара Далецького визнали загиблим, помилок не допустили. Попри це, боєць, якого фактично «поховали», згодом повернувся живим із російського полону.

У МВС пояснили, що судову молекулярно-генетичну експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Після того як стало відомо, що військовий живий, було проведено службову перевірку, однак вона не виявила жодних порушень.

У відповіді зазначили, що Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС постійно контролює якість проведення молекулярно-генетичних експертиз та вживає заходів для недопущення помилок під час ідентифікації невпізнаних тіл у кримінальних провадженнях.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко пояснив, що ДНК-профіль матері Назара Далецького на 99,9% збігся з ДНК решток тіла, які були зібрані на території Харківської області. Попри це, військовий Назар Далецький виявився живим і повернувся з російського полону.

Нагадаємо, що 5 лютого з полону повернувся 46-річний боєць 24 бригади імені короля Данила Назар Далецький, хоч про його загибель повідомили ще у 2022 році. Захисник понад три роки перебував у полоні.