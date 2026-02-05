Назар Далецький був у російському полоні з 2022 року

У четвер, 5 лютого, під час чергового обміну полоненими в Україну повернули 46-річного бійця 24 бригади імені короля Данила, жителя села Великий Дорошів Назара Далецького, який вважався зниклим з травня 2022 року, а у вересні того ж року місцева влада повідомляла про його загибель. У громаді навіть відбувся похорон.

«З полону повертається наш земляк, якого тривалий час вважали загиблим. Йдеться про жителя села Великий Дорошів Куликівської громади Назара Далецького», – повідомив 5 лютого голова ЛОДА Максим Козицький.

Назар Далецький був учасником АТО. Пішов боронити державу і з початком повномасштабної війни. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У травні 2022 року воїн перестав виходити на звʼязок. Спершу він вважався зниклим безвісти. На сайті Куликівської ТГ зазначено, що Назар Далецький загинув біля села Курилівка Куп’янського району Харківської області 25 вересня 2022 року. Село Курилівка розташоване за 5 км від Куп’янська просто на лінії фронту.

Родичі телефоном спілкуються з Назаром Далецьким, який повернувся з полону

«Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року – у день свого народження. У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили. Сьогодні сталося справжнє диво», – додав Максим Козицький.

Про загибель Назара Далецького повідомляли Львівська ОВА та Куликівська громада. У громаді навіть організували його похорон. Фото й відео з похорону збереглося на сторінці Великодорошівського старостинського округу у фейсбуці. На відео видно, що похорон відбувається із військовими почестями у супроводі оркестру, труна накрита державним прапором України.

Скриншот зі сторінки Великодорошівського старостинського округу у фейсбуці

Таким чином Назар Далецький пробув у полоні 3 роки, 4 місяці та 12 днів.

Варто зазначити, що схожа історія вже траплялася на Львівщині. У травні 2025 року у Щирецькій громаді поховали загиблого нібито 33-річного військовослужбовця 425 штурмового полку «Скала» Богдана Вовка. Згодом у російських пабліках з’явилося відео, на якому Богдан Вовк розповідає, що він у полоні. Тоді у Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що поінформували військову частину, де проходив службу Богдан Вовк, про можливу помилку щодо його загибелі.