Нові безпілотні катери зможуть витримати умови океану

Президент України Володимир Зеленський анонсував появу в її арсеналі дронів, здатних працювати в умовах океану. Про це він сказав 17 березня під час виступу перед британським парламентом.

За словами Володимира Зеленського, під час повномасштабного вторгнення Україна змогла суттєво просунутися у розробці дронових технологій. Президент розповів, що наразі Україна має морські дрони, які здатні збивати російські винищувачі з моря, а до того створила дрони з турелями, які можуть знищувати ворожі гелікоптери.

«Ми розробили катери, які несуть інші дрони. Також маємо катери, що завдають ударів по цілях на суходолі з моря. І ми розробляємо більш стійкі дрони, які можуть довше й ефективніше діяти в морі. Незабаром – і не в далекому майбутньому – у нас будуть системи, здатні працювати навіть в умовах океану», – сказав Зеленський.

Президент додав, що українські фахівці активно працюють над підводними системами. Деталей щодо нових розробок Зеленський не розповів.

Володимир Зеленський звернув увагу, що українські безпекові рішення на кшталт морських дронів можна використати і міжнародним партнерам, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході, яку заблокував Іран. Президент наголосив, що морські безпілотники можуть розвʼязувати проблеми, з якими не може впоратися флот.

Нагадаємо, також Зеленський повідомив, що на Близький Схід вирушили вже понад 200 українських фахівців, які мають допомогти партнерам зі збиттям іранських дронів. За словами президента, українські військові прибули на Близький Схід за запитами країн-партнерів, зокрема і США. Він розповів, що направлення експертів фактично є «частиною дронової угоди», яку Україна раніше пропонувала США.

До слова, раніше речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що під час торішніх навчань багатонаціональна команда на чолі з українськими військовими перемогла сили НАТО у пʼятьох морських сценаріях та змогла «потопити» щонайменше один фрегат військ Альянсу за допомогою безпілотних катерів Magura.