Батько та син заробляли на ухилянтах

Поліцейські спільно з СБУ затримали ексдепутата Мацошинської сільради на Львівщині Романа Бутляра та його сина-підприємця Богдана Бутляра. За версією слідства, 66-річний ексдепутат зі своїм 45-річним сином заробляли на ухилянтах.

Як повідомили в четвер, 4 червня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, батько та син пропонували клієнтам два варіанти незаконного перетину державного кордону: оформлення фіктивної інвалідності або переправлення поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила від 10 до 15 тисяч доларів.

«Задокументовано, що за 15 тис. доларів США зловмисники обіцяли оформити для військовозобов’язаного фіктивну III групу інвалідності через виготовлення підроблених медичних документів», – розповіли в СБУ.

Крім цього, фігуранти додатково отримали 40 тис. грн за підготовку медичних довідок, а згодом – ще 11 тис. грн за «оформлення стаціонарного лікування» без фактичної присутності пацієнта у медзакладі Львівщини.

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Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали батька та сина «на гарячому» після отримання частини неправомірної вигоди – 7,5 тисяч доларів.

Романа Бутляра та його сина Богдана затримали після одержання грошей

Правооронці перевіряють причетність до схеми інших фігурантів, зокрема, медичних працівників.

Як зазначили в прокуратурі, затриманими виявилися колишній депутат однієї з сільрад Жовківського району та його син – львівський підприємець, який займається вантажними перевезеннями. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали ексдепутат Мацошинської сільради Роман Бутляр та його син Богдан Бутляр.

Під час обшуків за місцем проживання у батька виявили та вилучили набої до стрілецької зброї. Боєприпаси скерували на експертизу, після проведення якої буде вирішуватися питання правової кваліфікації.

Обом затриманим повідомили про підозри в організації незаконного переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

За інформацією YouControl, Роман Бутляр є власником та співвласником фірм, що займаються агробізнесом (ТзОВ «Бутляр», «РБ “Трейд”») та зареєстрованого в Мацошині фермерського господарства «РБН груп». Його син Богдан Бутляр зареєстрований три роки тому як ФОП у сфері автомобільного вантажного транспорту.