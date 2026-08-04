Дмитро Малик очолює Білецьку громаду 6 років

Керівник Білецької громади на Тернопільщині отримав додаткову підозру за службове підроблення. Йдеться про Дмитра Малика, якого раніше вже судили за фіктивне будівництво водопроводу у громаді. У квітні йому оголосили підозру за зрубані дерева в регіонального парку «Загребелля» біля Тернопільського ставу.

За повідомленням поліції Тернопільської області, у лютому 2025 року працівники комунального підприємства Білецької громади незаконно вирубали 248 дерев в межах природно-заповідного фонду на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Серед дерев були верби, клени, акації та алича. Згідно з висновком експертизи, розмір шкоди довкіллю становив понад 8,2 млн грн.

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Робітники зробили це за вказівкою голови Білецької громади Дмитра Малика. Самі ж працівники не знали, що працюють на території природно-заповідного фонду та що їхні дії є протиправними. Для проведення порубки посадовець надав техніку.

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Вже під час розслідування поліцейські з’ясували, що голова підробив рішення виконавчого комітету Білецької сільської ради, щоб розчистити ділянку. «Він склав і видав завідомо неправдиве рішення виконавчого комітету, до якого вніс недостовірні відомості щодо надання дозволу на благоустрій цієї земельної ділянки», – йдеться у повідомленні. За цим фактом йому інкримінують службове підроблення.

Обвинувальний акт за двома підозрами скерували до суду. Зокрема, йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 252 КК України (умисне пошкодження об'єкта природно-заповідного фонду) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання і видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа). Санкції статей передбачають штраф до 68 тис. грн або ж обмеження волі до 3 років.

Додамо, що у липні 2025 року Тернопільський міськрайонний суд призначив Дмитру Малику 6 років позбавлення волі через фіктивне виділення грошей з бюджету громади на будівництво водопроводу, який вже раніше збудували жителі власним коштом. Вирок також отримав і директор фірми-підрядника, яка фіктивно будувала водопровід. Дмитро Малик подав апеляційну скаргу, наразі тривають суди. Наступне судове засідання по цій справі призначене на 23 вересня у Тернопільському міськрайонному суді.

Дмитро Малик став головою Білецької громади у жовтні 2020 року. Його дружина Оксана Малик Оксана – депутатка Білецької сільської ради VІІ та VIII скликання, керівниця мережі квіткових магазинів «Фантазія». Подружжя має сина Тараса та доньку Ольгу, які також керують кількома підприємствами, пов’язаними з розважальним і ресторанним бізнесом.