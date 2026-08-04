За словами Калюжної, це поки єдина офіційна реакція держави на розслідування

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку з’ясувати, чи мали місце випадки віддання злочинних наказів і насильства у 225-му окремому штурмовому полку. Про це 4 серпня повідомила авторка розслідування «Никаких своих не существует”. Загороджувальні загони, “ями” і “дерево правди” – військові свідчать про 225-й полк» Анна Калюжна, яка отримала відповідь від Головного управління комунікацій ЗСУ.

За словами Калюжної, вона запитала, чи віддавали керівники Збройних сил накази роззброювати військових або відкривати по них вогонь у разі відступу, а також чи було Генеральному штабу ЗСУ відомо про факти жорстокого поводження з військовослужбовцями у 225-му полку.

Там відповіли що наразі «здійснюється детальний аналіз усіх фактів і документів».

«У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно чинного законодавства», – йдеться у відповіді Головного управління комунікацій ЗСУ.

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Журналістка додала, що зараз це єдина офіційна реакція держави на її розслідування. Водночас за її словами, їй невідомо про відкриття правоохоронцями кримінального провадження за фактами, про які розповідали свідки та потерпілі у матеріалі.

Розслідування про 225-й ОШП

30 липня онлайн-видання Texty.org.ua оприлюднило розслідування (відео й текст) воєнної кореспондентки Анни Калюжної про порушення прав військовослужбовців 225-го ОШП. Бійці полку, військові суміжних підрозділів і родичі зниклих безвісти розповіли про катування за порушення дисципліни, побиття, прив’язування до так званого «дерева правди» та незаконне утримання «на ямі». За їхніми словами, такі випадки відбувалися у 2025–2026 роках.

Журналістка також оприлюднила аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос командира полку майора Олега Ширяєва, наказує відкривати вогонь по військових, які залишають позиції без наказу, і заявляє, що за таких обставин «ніяких своїх не існує» і «всі, хто втікають з позицій, дезертири – це теж ворог». Сам Ширяєв сказав, що його слова означали не наказ стріляти по своїх, а стосувалися «правил переміщення військових різних підрозділів і способи координації, щоб розпізнати своїх» – мовляв, під українських бійців могли маскуватися росіяни.

29 липня 225-й ОШП опублікував заяву, де заперечив існування загороджувальних загонів і пояснив зокрема свої дії під Гуляйполем восени 2025 року. Там заявили, що полк перекинули під Гуляйпілля для стабілізації ситуації, оскільки підрозділи тероборони, що утримували цю ділянку, втратили управління.

«Піхота ТрО залишилася на позиціях без зв’язку, без розуміння обстановки і без управління. Як наслідок, солдати ТрО ухвалили рішення самовільно залишити позиції. Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції», – йдеться у заяві командування.

«У цій ситуації штурмовики 225-го діяли згідно зі Статутом ЗСУ та правилами ведення війни: спочатку подавали голосову команду зупинитися, потім – попереджувальні постріли в повітря, після чого затримували та роззброювали військовослужбовців для подальшої передачі Військовій службі правопорядку з метою ідентифікації (...) Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого friendly fire. Тому будь-які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності», – заявили у полку.

225-й ОШП – штурмовий полк Сухопутних військ, сформований на базі окремого батальйону 127-ї харківської бригади ТрО за підтримки тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Підрозділ воював у Харкові, під Бахмутом, Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року – у Курській області як підрозділ прориву.

Після завершення Курської операції полк був центральним підрозділом, який наступав на Бєлгородщину. Нині утримує позиції в районі Гуляйполя на Запоріжжі.