31 липня на полігоні біля Хмельницького здетонували боєприпаси

Правоохоронці завершили першочергові слідчі дії після неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні поблизу Хмельницького та перевіряють дві основні версії – диверсію та порушення правил поводження з боєприпасами. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вибухи на полігоні сталися 31 липня близько 11:55 і тривали майже до кінця дня. Унаслідок детонації травмувалися восьмеро військовослужбовців, загрози їхньому життю немає. Водночас пʼятеро військових вважаються зниклими безвісти.

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«За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення судово-медичних і молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих», – повідомили у ДБР.

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Слідчі розглядають дві основні версії інциденту. Перша – порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, що могло спричинити початковий вибух і подальшу детонацію. Друга – диверсія, спрямована на знищення озброєння.

Наразі працівники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового об'єкта. Для роботи безпосередньо на полігоні створять спеціальну комісію. Також триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу місця вибухів.

Станом на 4 серпня слідчі завершили огляд місця події, призначили комплекс експертиз, допитали командування, військовослужбовців і постраждалих, вилучили службову документацію. Крім того, вони встановлюють кількість боєприпасів, які здетонували.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам).