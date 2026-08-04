Пожежа у Красному Бору Ленінградської області 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, ударні безпілотники знову атакували Росію. Зокрема, удари зафіксували в Московській, Ленінградській та Нижньогородській областях. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та влада російських регіонів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пошкодження «складського приміщення» біля селища Красний Бор після атаки дронів. За його даними, російська ППО збила 17 БпЛА над областю. Відомо про одного постраждалого через атаку.

У Красному Борі розташовані кілька логістичних комплексів, зокрема комплекс Wildberries площею 154 тис. м2.

Очевидці опублікували відео пожежі після ударів по логістичних центрах в Ленінградській області.

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Також пожежі виникли на складських приміщеннях Wildberries у Чехові Московської області та у приватному секторі.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що п’ятеро людей загинули та ще шестеро постраждали внаслідок атаки БпЛА.

«Найбільших збитків зазнав Чехов: у промисловій зоні Новосілок сталися пожежі, пошкоджено склад, електропідстанцію та адміністративну будівлю. У селі Солнишково уламки дрона пошкодили приватний будинок і автомобіль, пожежу вже загасили», – написав Воробйов.

У Кстово Нижньогородської області сталася пожежа та задимлення після української атаки, повідомляють очевидці. Які саме об’єкти зазнали атаки, наразі невідомо.

Українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на Росію.

Нагадаємо, 3 серпня дрони атакували Бєлгородський державний технологічний університет імені Володимира Шухова та один із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у Володимирській області.