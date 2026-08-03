На Хмельниччині перейменували 80 вулиць із радянськими назвами
Замість Леніна, Щорса та Андропова зʼявилися вулиці на честь українських діячів, митців і захисників
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На Хмельниччині перейменували 80 вулиць і провулків із радянськими та російськими назвами. Про це йдеться в розпорядженні начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, оприлюдненому на офіційному сайті адміністрації.
Серед перейменованих були вулиці Леніна, Андропова, Щорса, Гагаріна, Тухачевського та інших діячів, пов’язаних із радянським періодом.
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Натомість нові назви вулиці отримали на честь українських військових, історичних постатей, митців і культурних діячів. Зокрема, у кількох населених пунктах області з’явилися вулиці Отамана Хмари – учасника антибільшовицького повстанського руху в Україні. Також серед нових назв – імена Симона Петлюри, Лесі Українки, Олени Пчілки, Квітки Цісик, Миколи Леонтовича, Василя Стуса, Левка Лук’яненка, Ігоря Сікорського та інших.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Повний перелік перейменованих вулиць:
Кам’янець-Подільський район
- село Гораївка: вулиця Черьомушки – Трипільська;
- село Гораївка: вулиця Бакітська – Бакотська;
- село Нефедівці: вулиця Кольцева – Козацька;
- село Мала Бережанка: вулиця Погранична – Героя України Олексія Меся;
- село Маків: вулиця Робітнича – Захисників України;
- село Морозів: вулиця 8 Березня – Олени Пчілки.
Хмельницький район
- село Лісові Гринівці (садове товариство «Моноліт»): вулиця Раєвського – Симона Петлюри;
- село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Висоцького – Мирослава Скорика;
- село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Жванецького – Остапа Вишні;
- село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Зощенко м Отамана Хмари;
- село Лісові Гринівці (масив «Сонячна Долина»): вулиця Висоцького Володимира – Миколи Леонтовича;
- село Кудринці: вулиця Трудова – Захисників України;
- село Кудринці: вулиця Шевченко – Шевченка;
- селище Чорний Острів: вулиця 8-Березня – Квітки Цісик;
- село Лапківці: вулиця Цесаренка – Романа Шухевича;
- село Дашківці: вулиця Трудова – Травнева;
- село Карижин: вулиця Трудова – Сонячна;
- село Нетечинці: вулиця Трудова – Вишнева;
- місто Городок: провулок Тельмана – Степана Бандери;
- місто Городок: провулок Артема – Олега Приходнюка;
- місто Городок: провулок Терешкової – Виноградського;
- село Велика Левада: вулиця Ульянівка – Січова;
- село Лісоводи: вулиця Сугерова – Захисників України;
- село Нове Поріччя: вулиця Тогушева – Святослава Хороброго;
- село Старе Поріччя: вулиця Трудова – Отамана Хмари;
- село Білецьке: вулиця Трудова – Отамана Хмари;
- село Буцні: провулок Жовтневий – Руслана Присяжнюка;
- село Гречинці: вулиця Трудова – Отамана Хмари;
- село Майдан-Вербецький: вулиця Трудова – Отамана Хмари;
- село Майдан-Голенищівський: вулиця Трудова – Отамана Хмари;
- село Майдан-Голенищівський: провулок Трудовий – Отамана Хмари;
- село Снітівка: вулиця Трудова – Захисників України;
- село Терлівка: вулиця Равнялічева – Захисників України;
- село Чернява: вулиця Трудова – Козацька;
- село Корначівка: провулок Трудовий – Козацький;
- село Проскурівка: вулиця Горна – Квітки Цісик;
- село Стріхівці: вулиця Героя Сугерова – Захисників України;
- село Стріхівці: вулиця Трудова – Козацька;
- село Великий Чернятин: вулиця Пригонова – Просвіти;
- село Демківці: вулиця Трудова – Козацька;
- село Пеньки: вулиця Робітнича – Захисників України;
- село Радківці: провулок Червоний Кут – Калиновий;
- село Хутори: вулиця Колгоспна – Квітки Цісик;
- село Буглаї: вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;
- село Ілятка: вулиця 8 Березня – Лесі Українки;
- село Мисюрівка: вулиця Колгоспна – Квітки Цісик;
- село Олексіївка: провулок Червоної Армії – Івана Франка;
- село Сьомаки: вулиця Леніна – Михайла Грушевського;
- село Уласово-Русанівка: вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;
- селище Стара Синява: вулиця Тухачевського – Захисників України;
- місто Хмельницький: провулок 1-й Трудовий – 1-й Героя України Дмитра Крамара;
- місто Хмельницький: провулок 2-й Трудовий – 2-й Героя України Дмитра Крамара;
- місто Хмельницький: провулок Лапушкіна Йосипа – Підкам’янецький;
- місто Хмельницький: вулиця Короленка – Героя України Костянтина Михальчука;
- село Борбухи: вулиця Трудова – Берегова;
- село Буйволівці: бульвар Щорса – Щасливий;
- село Лисівка: провулок Леніна – Романа Шухевича;
- село Правдівка: вулиця Героїв соціалістичної праці – Захисників України;
- село Соколівка: вулиця Ворошилова – Олени Пчілки;
- селище Ярмолинці: провулок Горний – Щасливий;
- селище Вовковинці: вулиця Червона – Отамана Хмари;
- селище Вовковинці: провулок Червоний – Отамана Хмари;
- селище Вовковинці: провулок Робочий – Павла Чубинського;
- селище Теофіполь: вулиця Висоцького – Миколи Леонтовича;
- село Турщина: вулиця Люксембург Р. – Софії Русової.
Шепетівський район
- село Бронники: вулиця Колгоспна – Святослава Хороброго;
- село Довжки: вулиця Андропова М. – Миколи Амосова;
- село Білеве: вулиця Котика Валі – Миколи Леонтовича;
- місто Полонне: вулиця Робітнича – Софії Русової;
- село Коханівка: вулиця Боженка – Левка Лук’яненка;
- село Кустівці: вулиця Робітнича – Ігоря Сікорського;
- село Новолабунь: вулиця Баранова – Левка Лук’яненка;
- село Фадіївка: вулиця Колгоспна – Бориса Патона;
- село Мала Медведівка: вулиця Мединського – Назарія Яремчука;
- село Мирне: вулиця Калініна – Василя Стуса;
- село Нове Село: вулиця Колгоспна – Петра Болбочана;
- село Пильки: вулиця Жовтнева – Миколи Хвильового;
- село Сохужинці: вулиця Трудова – Леся Курбаса;
- село Тернавка: вулиця П’ятирічка – Олени Пчілки;
- місто Славута: провулок Робітничий – Ринковий.
Рішення про перейменування ухвалили відповідно до законодавства про декомунізацію та усунення символів російської імперської політики з публічного простору.
Додамо, що закон про декомунізацію в Україні ухвалили ще у 2015 році. Він передбачає демонтаж радянських тоталітарних символів та перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь радянських діячів.