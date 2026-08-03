На Хмельниччині перейменували 80 вулиць і провулків із радянськими та російськими назвами. Про це йдеться в розпорядженні начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, оприлюдненому на офіційному сайті адміністрації.

Серед перейменованих були вулиці Леніна, Андропова, Щорса, Гагаріна, Тухачевського та інших діячів, пов’язаних із радянським періодом.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Натомість нові назви вулиці отримали на честь українських військових, історичних постатей, митців і культурних діячів. Зокрема, у кількох населених пунктах області з’явилися вулиці Отамана Хмари – учасника антибільшовицького повстанського руху в Україні. Також серед нових назв – імена Симона Петлюри, Лесі Українки, Олени Пчілки, Квітки Цісик, Миколи Леонтовича, Василя Стуса, Левка Лук’яненка, Ігоря Сікорського та інших.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Повний перелік перейменованих вулиць:

Кам’янець-Подільський район

село Гораївка: вулиця Черьомушки – Трипільська;

село Гораївка: вулиця Бакітська – Бакотська;

село Нефедівці: вулиця Кольцева – Козацька;

село Мала Бережанка: вулиця Погранична – Героя України Олексія Меся;

село Маків: вулиця Робітнича – Захисників України;

село Морозів: вулиця 8 Березня – Олени Пчілки.

Хмельницький район

село Лісові Гринівці (садове товариство «Моноліт»): вулиця Раєвського – Симона Петлюри;

село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Висоцького – Мирослава Скорика;

село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Жванецького – Остапа Вишні;

село Лісові Гринівці (мікрорайон «Молодіжний»): вулиця Зощенко м Отамана Хмари;

село Лісові Гринівці (масив «Сонячна Долина»): вулиця Висоцького Володимира – Миколи Леонтовича;

село Кудринці: вулиця Трудова – Захисників України;

село Кудринці: вулиця Шевченко – Шевченка;

селище Чорний Острів: вулиця 8-Березня – Квітки Цісик;

село Лапківці: вулиця Цесаренка – Романа Шухевича;

село Дашківці: вулиця Трудова – Травнева;

село Карижин: вулиця Трудова – Сонячна;

село Нетечинці: вулиця Трудова – Вишнева;

місто Городок: провулок Тельмана – Степана Бандери;

місто Городок: провулок Артема – Олега Приходнюка;

місто Городок: провулок Терешкової – Виноградського;

село Велика Левада: вулиця Ульянівка – Січова;

село Лісоводи: вулиця Сугерова – Захисників України;

село Нове Поріччя: вулиця Тогушева – Святослава Хороброго;

село Старе Поріччя: вулиця Трудова – Отамана Хмари;

село Білецьке: вулиця Трудова – Отамана Хмари;

село Буцні: провулок Жовтневий – Руслана Присяжнюка;

село Гречинці: вулиця Трудова – Отамана Хмари;

село Майдан-Вербецький: вулиця Трудова – Отамана Хмари;

село Майдан-Голенищівський: вулиця Трудова – Отамана Хмари;

село Майдан-Голенищівський: провулок Трудовий – Отамана Хмари;

село Снітівка: вулиця Трудова – Захисників України;

село Терлівка: вулиця Равнялічева – Захисників України;

село Чернява: вулиця Трудова – Козацька;

село Корначівка: провулок Трудовий – Козацький;

село Проскурівка: вулиця Горна – Квітки Цісик;

село Стріхівці: вулиця Героя Сугерова – Захисників України;

село Стріхівці: вулиця Трудова – Козацька;

село Великий Чернятин: вулиця Пригонова – Просвіти;

село Демківці: вулиця Трудова – Козацька;

село Пеньки: вулиця Робітнича – Захисників України;

село Радківці: провулок Червоний Кут – Калиновий;

село Хутори: вулиця Колгоспна – Квітки Цісик;

село Буглаї: вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;

село Ілятка: вулиця 8 Березня – Лесі Українки;

село Мисюрівка: вулиця Колгоспна – Квітки Цісик;

село Олексіївка: провулок Червоної Армії – Івана Франка;

село Сьомаки: вулиця Леніна – Михайла Грушевського;

село Уласово-Русанівка: вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;

селище Стара Синява: вулиця Тухачевського – Захисників України;

місто Хмельницький: провулок 1-й Трудовий – 1-й Героя України Дмитра Крамара;

місто Хмельницький: провулок 2-й Трудовий – 2-й Героя України Дмитра Крамара;

місто Хмельницький: провулок Лапушкіна Йосипа – Підкам’янецький;

місто Хмельницький: вулиця Короленка – Героя України Костянтина Михальчука;

село Борбухи: вулиця Трудова – Берегова;

село Буйволівці: бульвар Щорса – Щасливий;

село Лисівка: провулок Леніна – Романа Шухевича;

село Правдівка: вулиця Героїв соціалістичної праці – Захисників України;

село Соколівка: вулиця Ворошилова – Олени Пчілки;

селище Ярмолинці: провулок Горний – Щасливий;

селище Вовковинці: вулиця Червона – Отамана Хмари;

селище Вовковинці: провулок Червоний – Отамана Хмари;

селище Вовковинці: провулок Робочий – Павла Чубинського;

селище Теофіполь: вулиця Висоцького – Миколи Леонтовича;

село Турщина: вулиця Люксембург Р. – Софії Русової.

Шепетівський район

село Бронники: вулиця Колгоспна – Святослава Хороброго;

село Довжки: вулиця Андропова М. – Миколи Амосова;

село Білеве: вулиця Котика Валі – Миколи Леонтовича;

місто Полонне: вулиця Робітнича – Софії Русової;

село Коханівка: вулиця Боженка – Левка Лук’яненка;

село Кустівці: вулиця Робітнича – Ігоря Сікорського;

село Новолабунь: вулиця Баранова – Левка Лук’яненка;

село Фадіївка: вулиця Колгоспна – Бориса Патона;

село Мала Медведівка: вулиця Мединського – Назарія Яремчука;

село Мирне: вулиця Калініна – Василя Стуса;

село Нове Село: вулиця Колгоспна – Петра Болбочана;

село Пильки: вулиця Жовтнева – Миколи Хвильового;

село Сохужинці: вулиця Трудова – Леся Курбаса;

село Тернавка: вулиця П’ятирічка – Олени Пчілки;

місто Славута: провулок Робітничий – Ринковий.

Рішення про перейменування ухвалили відповідно до законодавства про декомунізацію та усунення символів російської імперської політики з публічного простору.

Додамо, що закон про декомунізацію в Україні ухвалили ще у 2015 році. Він передбачає демонтаж радянських тоталітарних символів та перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь радянських діячів.