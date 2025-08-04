Погруддя Леніна стояло у селі Рудківці Кам’янець-Подільського району до серпня 2025 року

У селі Рудківці Кам’янець-Подільського району демонтували погруддя Леніна – останній памʼятник радянському політику в Україні (без урахування окупованих територій). Про це повідомили 4 серпня активісти проєкту «Деколонізація.Україна» на своїй сторінці у фейсбуці.

За їхньою інформацією, погруддя Леніна донедавна стояло у селі Рудківці Новоушицької громади Кам’янець-Подільського району. Після звернення активістів селищний голова Анатолій Олійник повідомив, що 1 серпня памʼятник демонтували.

У громадській організації також зазначили, що це був останній памʼятник Леніну в Україні. Водночас у коментарях читачі зауважили, що ця інформація неточна, оскільки на окупованих територіях досі лишаються меморіали радянському діячу.

Додамо, що закон про декомунізацію в Україні ухвалили ще у 2015 році. Він передбачає демонтаж радянських тоталітарних символів та перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь радянських діячів.