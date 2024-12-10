У Рівному на аукціоні продали пам'ятник невідомому солдату та погруддя Гулі Корольової, які демонтували у рамках декомунізації. За обʼєкти переможці заплатили понад 123 тис. грн. Як повідомив 10 грудня секретар міськради Віктор Шакирзян, ці гроші спрямують на закупівлю дронів для військових.

Алюмінієвий пам'ятник невідомому солдату у вигляді коліноприпадаючої фігури чоловіка з гвинтівкою в правій руці і з прапором в лівій виставили на аукціон 2 грудня. Монумент демонтували у серпні 2023 року з кладовища «Дубенське». Його маса – 3300 кг. Оголошена початкова ціна була 105 613 грн. У понеділок, 10 грудня, пам'ятник придбала Іванна Гаврилюк за 117 327 грн.

Демонтоване погруддя Гулі Корольової висотою 1,2 метри виставили на аукціон 29 листопада. Воно зроблене з бетону, який покритий міддю зі сталевими елементами. Раніше погруддя стояло біля одного з корпусів Національного університету водного господарства і природокористування. Стартова ціна аукціону була – 5 260 грн. Придбав погруддя 9 грудня за 6 100 грн ФОП Олександр Каленський.

«Усі вторговані кошти будуть передані до бюджету Рівненської міської ради та спрямовані на закупівлю дронів для потреб Збройних Сил України», – написав у Telegram секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

Додамо, що наприкінці жовтня цього року на аукціоні продали демонтовані барельєф і фігури радянських солдатів, які були розташовані на Пагорбі слави. Переможною у третьому раунді стала ставка харківського товариства з обмеженою відповідальністю «ПФК Террамет», яке запропонувало за об’єкт 7,8 млн грн.