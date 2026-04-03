Зеленський зазначив, що взаємодія з країнами Перської затоки розрахована на довгострокову перспективу

Українські експертні групи, які вирушили до країн Перської затоки, займаються аналізом потенційних цілей для атак і розробкою рекомендацій щодо їхнього захисту. Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає «Суспільне».

За його словами, на першому етапі українські фахівці оцінювали рівень обороноздатності країн, у яких працюють, а також визначали, які саме зміни потрібні для її посилення. Наразі співпраця перейшла до наступної фази – узгодження конкретних пріоритетів і форматів взаємодії. Українська сторона пропонує створювати комплексні системи захисту та визначає об’єкти, які можуть стати цілями атак у майбутньому. Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони, яких може бути недостатньо, а й про фізичний захист інфраструктури, побудову логістики та інші елементи безпеки.

Зеленський зазначив, що така взаємодія має системний характер і розрахована на довгострокову перспективу – до десяти років. У межах цієї співпраці сторони також обговорюють фінансування відповідних проєктів. Водночас формати партнерства можуть змінюватися. Зокрема, з однією з країн регіону вже досягнуто домовленості щодо постачання морських дронів, однак це не означає постійних закупівель упродовж усього періоду співпраці.

Після завершення експертної оцінки Україна може перейти до етапу навчання іноземних фахівців. Передбачено різні формати – як тренування на території України, так і створення навчальних баз у самих країнах-партнерах.

Президент також повідомив, що частина українських експертів уже повернулася додому після виконання своїх завдань. За його словами, процес співпраці є динамічним і залежить, зокрема, від ситуації в Україні, де пріоритетом залишається завершення війни.

«Наприклад, експерти щодо літаків, які були в одній з країн, повернулися з нами. Вони зробили свою роботу вже. Тому це такий живий процес», – додав він.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський повідомляв, що на Близькому Сході на той момент перебував 201 український експерт. Відомо, що перша група українських фахівців відправилася ще 9 березня. Пізніше президент США Дональд Трамп розкритикував дії Володимира Зеленського та поставив під сумнів заяви про участь України у допомозі країнам Близького Сходу.