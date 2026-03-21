Дональд Трамп вкотре розкритикував Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп розкритикував дії президента Володимира Зеленського та поставив під сумнів заяви про участь України у допомозі країнам Близького Сходу. Про це заявила журналістка MS NOW Стефані Руль, яка мала 15-хвилинне телефонне інтерв’ю з Трампом.

Як повідомила журналістка, американський лідер назвав допомогу України політичним піаром. За його словами, Київ нічого не зробив, а заяви президента Володимира Зеленського мають виключно іміджевий характер. Йшлося, зокрема, про підтримку союзників США у протидії іранським безпілотникам.

Під час розмови він також вкотре розкритикував Зеленського, зазначивши, що з ним «складніше мати справу», ніж із російським диктатором Владіміром Путіним.

Окремо президент США заявив, що довіряє Путіну більше, ніж європейським політикам. При цьому він повторив свою критику на адресу союзників по НАТО, звинувативши їх у недостатній участі в операціях проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що його країна не потребує допомоги України в захисті від іранських ударних БпЛА, попри те, що кілька країн Близького Сходу звернулися до Києва за такою підтримкою.

Та 17 березня Володимир Зеленський повідомив про 201 українського експерта, який перебуває на Близькому Сході та допомагає партнерам боротися з дроновими атаками.