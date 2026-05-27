Ціни на послуги водоканалу не змінювали майже п’ять років

З 1 червня у Чернівцях змінять тариф на водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради в середу, 27 травня. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання. Загальна вартість послуги складатиме 63,5 грн за кубометр (із ПДВ). Раніше загальний тариф за послуги водоканалу становив 27,9 грн за 1 м3.

Після перегляду нові тарифи такі:

вода – 34,92 грн/м 3 ;

; водовідведення – 18,05 грн/м3.

У Чернівецькій міській раді зазначили, що ціну на воду для населення не змінювали майже п’ять років. Тариф залишався збитковим, а місто постійно покривало різницю з бюджету. За 2025 рік сума такої компенсації склала близько 200 млн грн.

«Перегляд цін є вимушеним кроком, адже суттєво зросла вартість палива та електроенергії, які суттєво впливають на формування тарифу», – йдеться у повідомленні Чернівецької міської ради.

Зазначимо, що в інших громадах Буковини тарифи є вищими, ніж у Чернівцях. Зокрема, у Новодністровську вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить 110 грн/м3, а в Хотині мешканці сплачують 87 грн/м3, у Сторожинці – 81,31 грн/м3.

Додамо, що під час війни НКРЕКП кілька разів намагалася централізовано підвищити ціни на тарифи водоканалів великих міст на 32%, однак ці спроби блокувалися урядом та президентом. Як пише Liga.net, у лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким тимчасово передала повноваження щодо встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення місцевим радам. Це право діятиме до кінця воєнного стану плюс один рік після його завершення.