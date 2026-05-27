Сили оборони за останні місяці вчетверо збільшили знищення ворожих об'єктів на оперативній глибині

Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ запускають окрему програму «логістичний локдаун», спрямовану на масштабування ударів середньої дальності та системне знищення російських спроможностей в оперативному тилу. Про це 27 травня заявив міністр оборони Михайло Федоров.

За словами міністра, мета програми – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.

У межах першого етапу Міноборони та Генштаб виділили додаткові 5 млрд грн безпосередньо військовим для закупівлі сучасних засобів middle strike.

«Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині (ідеться про відстані 80–100 км, – ред.) та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися», – повідомив міністр.

Другий етап програми передбачає проведення централізованих тендерів на великі партії засобів middle strike. Очікується, що результати цих закупівель стануть помітними на фронті вже влітку.

Федоров зазначив, що за останні місяці Сили оборони вчетверо збільшили знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. За його словами, що більше втрат зазнає логістика РФ, то менше штурмових дій ворог здатен проводити на лінії бойового зіткнення.

«Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. Росія зазнає рекордних втрат: понад 35 тис. убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп», – сказав міністр.

Він пояснив, що одним із ключових чинників зміни ситуації на полі бою стало масштабування middle strike-спроможностей України. Додатковою перевагою, за його словами, стало також відключення систем Starlink для російських військових.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня після атаки дронів виникла пожежа на території авіаремонтного заводу у російському Таганрозі, а у Севастополі під ударом БпЛА міг опинитися штаб ВПС Чорноморського флоту РФ.