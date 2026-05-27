Рятувальник біля торгового центру в Одесі, куди влучив російський дрон

Удень середи, 27 травня, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та ГУ ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, унаслідок атаки пошкоджень зазнали зоомагазин, поштове відділення, магазин алкоголю та автомобілі. На місці спалахнула масштабна пожежа площею 1700 м2, яку надзвичайники оперативно загасили. Також у зоомагазині загинула собака.

Станом на 15:58 Одеська обласна прокуратура повідомила про 11 постраждалих через удар БпЛА по Одеському району. Серед них – хлопчики віком 11 та 12 років.

«Вісьмох потерпілих госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості», – зазначили там.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До ліквідації наслідків залучали екстрені та комунальні служби. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки на Одесу 27 травня (Фото ДСНС Одещини)

Нагадаємо, уночі 27 травня російські війська масовано атакували дронами Чернігів та прилеглі громади. Унаслідок ударів там пошкоджені підприємства, складські приміщення й об’єкти критичної інфраструктури.

Уже вранці вибухи пролунали у Сарненському районі на Рівненщині. Під час атаки ворог пошкодив цивільне підприємство.