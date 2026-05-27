У середу, 27 травня, з моста у парку «Погулянка» впав чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. У коментарі ZAXID.NET у львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили інцидент.

Як повідомили медики, чоловік загинув до їхнього приїзду. За даними екстреної допомоги, чоловіку було близько 60 років, травми виявилися несумісними з життям.

Як згодом уточнили у поліції Львівщини, повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 близько 9:20. Ішлося про тіло чоловіка без ознак життя у парковій зоні під мостом у Львові. На місці події прибули патрульні поліцейські, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група. У результаті падіння 66-річний львів'янин загинув на місці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Триває досудове розслідування.

