Хлопець нібито виліз на перила, після чого зірвався та впав

У суботу, 9 травня, з третього поверху торгово-розважального центру «Форум Львів» впав хлопець. Внаслідок отриманих травм його госпіталізували. У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко підтвердила інцидент.

Інформацію про падіння оприлюднили місцеві телеграм-канали о 15:00. У повідомленні йдеться, що хлопець нібито виліз на перила, після чого зірвався та впав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

«Сьогодні на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що у торговому центрі на вулиці Під Дубом особа випала з третього поверху. Правоохоронці встановили особу потерпілого – це 20-річний житель Закарпатської області», – повідомила Аліна Подрейко.

Медики госпіталізували постраждалого з множинними важкими травмами до лікарні. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що стан постраждалого важкий, унаслідок падіння він отримав пневмоторакс, злам клубової кістки.