Митрополит Іларіон Алфєєв

Чеські поліцейські звільнили з-під варти митрополита Російської православної церкви (РПЦ) Іларіона (Ґріґорій Алфєєв) та його водія. Раніше їх затримали після виявлення в автомобілі контейнерів із білою речовиною, ймовірно, наркотиками. Про це повідомили в телеграм-каналі митрополита у вівторок, 26 травня.

«Звинувачення їм не висунуто. Їх відпустили без будь-яких додаткових обмежень: без застави, підписки, заборони на виїзд чи інших процесуальних зобов’язань», – ідеться в дописі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Водночас експертиза підтвердила, що в багажнику знайшли заборонену речовину.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За інформацією каналу, машину митрополита зупинили після анонімного повідомлення. Розслідування триває, а сам Іларіон заперечує причетність до незаконного зберігання або перевезення заборонених речовин.

Нагадаємо, митрополит Іларіон довгий час очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату. Після початку повномасштабної війни Росії проти України його перевели до Угорщини на посаду управителя Будапештсько-Угорської єпархії. У 2024 році, після звинувачень у сексуальних домаганнях з боку його келійника, митрополита перевели на служіння до Карлових Вар.

Чеські та угорські медіа раніше повідомляли про можливі зв’язки Іларіона з російськими спецслужбами. Зокрема, медіа публікували відео, на якому він стріляє у тирі зі зброї, яку використовують співробітники ФСБ. За даними чеського видання Deník N, яке посилалося на колишнього соратника митрополита, Іларіон стверджував, що стрільба проходила у штаб-квартирі ФСБ у Москві.

У липні 2013 року Іларіон отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня від президента-втікача Віктора Януковича. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти митрополита Іларіона та позбавлення його державних нагород.