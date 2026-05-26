Амбулаторії будували в межах державної програми доступної медицини

Сколівський районний суд Львівської області закрив справу проти тепер вже колишнього директора київської фірми підрядника ТОВ «Грифон груп» Андрія Д’яченка, якого звинувачували у розкраданні понад 1 млн грн під час будівництва медичної амбулаторії у селі Волосянка на Сколівщині.

Як зазначається в ухвалі суду від 21 травня, захисник обвинуваченого подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження, зареєстрованого у серпні 2022 року, у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування.

У суді з’ясувалося, що строк досудового розслідування в згаданій справі не продовжувався, а вручення підозри відбулося в січні 2026 року – поза межами цього строку.

Суддя Андрій Брона ухвалив закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення Андрія Д’яченка в привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Цивільний позов управлінням капітального будівництва Львівської ОДА до тепер вже колишнього директора фірми-підрядника у сумі понад 1 млн грн суд залишив без задоволення. Ухвала ще може бути оскаржена.

У вересні 2020 року за результатами тендеру УКБ ЛОВА уклало угоду на будівництво амбулаторії у селі Волосянка з київською фірмою ТОВ «Грифон груп». Загальна вартість робіт становила близько 4 млн грн.

У січні 2026 року поліцейські спільно з прокурорами оголосили підозру директору київської фірми-підрядника ТОВ «Грифон груп» за розкрадання понад 1 млн грн під час згаданого будівництва.