Влада Чорткова підписала екологічну декларацію, яка затверджує наміри міста відмовитися від використання газу

Чортків на Тернопільщині став першим містом в Європі, яке підписало Декларацію міст, вільних від газу. Документ затверджує бажання міста повністю відмовитися від викопного газу в комунальній сфері та прискорити перехід до 100 % відновлюваної енергетики, повідомили у пресслужбі природозахисної організації Greenpeace у четвер, 28 травня.

Декларацію міст, вільних від газу Greenpeace створила з метою формування мережі міст, які готові відмовитися від викопного газу у кінцевому споживанні. Також документ передбачає та прискорити перехід до 100 % відновлюваної енергетики.

В межах підписаної 26 травня декларації Чортків має:

визначити цільові дати повної відмови від викопного газу та розпочинати реальні кроки для цього переходу;

розвивати відновлювані джерела енергії для опалення та електропостачання, впроваджувати електрифікацію та підвищувати енергоефективність;

співпрацювати з містами для залучення підтримки та фінансування енергетичного переходу.

«Те, що Чортків вирішив підписати декларацію, демонструє, наскільки дієвими можуть бути рішення на основі відновлюваної енергетики в умовах безпекових викликів. Кліматична адженда нікуди не зникає, однак для України перехід на 100% відновлюваної енергії означає ще й те, що люди матимуть світло і тепло навіть у разі загроз для енергетичної інфраструктури», – повідомила координаторка кампаній за зелену енергетику «Greenpeace Україна» Маріне Абрамян.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько зазначив, що підписання декларації свідчить про конкретне зобовʼязання громади. За його словами, у місті впроваджуватимуть проєкти з відновлюваної енергетики та підвищуватимуть рівень обізнаності у громаді, що дозволить поступово відмовитися від використання газу.

«Чому ми маємо відмовитися від споживання газу? По-перше, газ – це ресурс, який закінчується, і ми маємо бути готовими до цього моменту. По-друге, газ не є чистою енергією. По третє, газ – це зброя. І саме через газ, у тому числі, ми не можемо зупинити сьогодні війну РФ проти України, війну в Європі. Для України відмова від викопного газу – це питання не лише екології, а й безпеки та незалежності», – сказав Володимир Шматько.

У пресслужбі Greenpeace повідомили, що Чортків став першим містом в Європі, яке офіційно задекларувало намір відмовитися від викопного газу. Водночас які міста у світі вже підписали цю декларацію, в організації не уточнили.