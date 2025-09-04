Голова Сатанова Альберт Собков (ліворуч) та мер Чорткова Володимир Шматько підписали угоду про партнерство

Місто Чортків на Тернопільщині і селище Сатанів на Хмельниччині стали партнерами. Відповідну угоду підписали мер Чорткова Володимир Шматько і голова Сатанова Альберт Собков у четвер, 4 вересня, під час урочистостей з нагоди відзначення 503-ліття Чорткова.

«Чортків і Сатанів тепер разом! У день відзначення 503-ліття Чорткова, наше місто офіційно отримало ще одного партнера в особі селища Сатанів», – повідомили на сторінці міської ради Чорткова.

Ініціатори угоди визнають курйозність такого партнерства з огляду на назви обох населених пунктів, але впевнені, що це не вплине на ефективність співпраці.

«І хоча вже сама назва “Чортків + Сатанів” звучить епічно, ми щиро сподіваємося, що й на ділі ця співпраця буде такою ж ефективною, як ефектною!», – йдеться у повідомленні. Партнерство передбачає співпрацю в економіці, освіті, медицині, спорті, культурі й туризмі. Сатанів став двадцятим партнером для Чорткова.

З нагоди підписання угоди селищний голова Сатанова Альберт Собков підняв прапор свого селища на флагштоку поруч із будівлею Чортківської міської ради.

Місто Чортків на Тернопільщині сьогодні є центром однойменної міської територіальної громади. Сьогодні громада налічує близько 35 тис. мешканців у Чорткові та семи навколишніх селах.

Селище Сатанів на Хмельниччині засноване 1404 року. Сьогодні селище є центром територіальної громади, яка об’єднує 26 сіл із понад 9 тис. мешканців. Селище є визначним туристичним центром, яке щороку відвідує чимало туристів. Тут розташовані Сатанівська синагога XVI ст., замок XVIII ст., водяний млин та інші історичні пам’ятки. Детальніше про найцікавіші пам’ятки Сатанова ZAXID.NET писав тут.