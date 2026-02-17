Ініціатором створення парку є міська рада Чорткова

Індустріальний парк Chortkiv West на Тернопільщині отримає грант на суму 27 млн грн від Швейцарії. Гроші будуть передбачені насамперед для будівництва водопровідних, каналізаційних мереж, а також на систему пожежогасіння. Раніше Chortkiv West вже отримав 7,79 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Ці гроші також мали скерувати на завершення будівництва водопровідних та каналізаційних мереж.

Про залучення грошей з міжнародного гранту повідомили в Чортківській міській раді у вівторок, 17 лютого. Цей проєкт є частиною програми (UCORD WAS Grant Programme), яка реалізується через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва компанією NIRAS Sweden AB. Бюджет проєкту – близько 530 тисяч швейцарських франків. Внесок швейцарської сторони становить до 80%, а внесок громади Чорткова – не менше 20%. Проєкт реалізується у співпраці з Чортківською міською радою, Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області та КП «Агенція місцевого економічного розвитку».

«У межах ініціативи збудують внутрішні мережі водопостачання та господарсько-побутової каналізації для індустріального парку Chortkiv West, що є ключовою передумовою для залучення інвесторів, запуску виробництв і створення нових робочих місць», – зазначили в Чортківській міськраді.

У 2023–2025 роках із бюджету громади профінансували частину будівництва мереж на 8,29 млн грн. Роботи виконує ТзОВ «Тернопільбуд». Восени 2023 року ця компанія виграла тендер від Чортківської міської ради. Згідно з даними YouControl, фірма належить до місцевої групи компаній, яку очолює ексдепутат Тернопільської міської ради Василь Лило. Основними напрямами діяльності групи є будівництво та виготовлення виробів з бетону, пластмаси, металу для будівництва. Їхній упізнаваний бренд поза межами Тернопільщини – торгова марка вікон Viknar’off.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, індустріальний парк Chortkiv West зареєстрований у жовтні 2019 року. Загальна площа ділянки – 87,7 га, заявлений термін роботи – 30 років. Ініціатором його створення є міська рада Чорткова.

У парку планують такі види діяльності:

металообробка та машинобудування, включаючи виробництво компонентів до автомобілів, електротехнічну промисловість та приладобудування;

агропереробка;

легка та харчова промисловість;

деревообробна та меблева промисловість;

інші галузі, сумісні із зазначеними відповідно до норм чинного законодавства України.

У серпні 2025 року на території індустріального парку вже розпочалось будівництво заводу з рафінації рослинних олій, який має виготовляти 54 тис. пляшок на добу.