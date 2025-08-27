Завод побудують на на території індустріального парку Chortkiv-West

На території індустріального парку Chortkiv-West неподалік Чорткова, що на Тернопільщині, розпочали будівництво заводу з рафінації олії. Підприємство будує ТОВ «А.В. Експорт Імпорт». Потужність заводу становитиме 54 тисячі пляшок на добу, повідомив у фейсбуці міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Перемовини про будівництво заводу на території Чортківської громади тривали шість років. Днями вже стартували перші роботи із зведення виробничих площ.

«Нарешті почали будівництво першого промислового підприємства в нашому індустріальному парку Chortkiv-West. Шість років праці команди, ковід, велика війна, але інвестори обрали Чортків!», – зазначив Володимир Шматько.

На першому етапі в 2025 році підприємство планує побудувати цех рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 тонн на добу із залученням 39 найманих працівників.

Другий етап у 2026 році передбачає будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тисяч пляшок на добу і залучення 38 робітників. На третьому етапі у 2028 році – будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 тонн насіння на добу із залученням 56 працівників.

Додамо, що індустріальний парк Chortkiv-West був зареєстрований у жовтні 2019 року на земельній ділянці площею 87,7 га. За даними YouControl, ТОВ «А.В. Експорт Імпорт» створене у 2017 році. Основний вид діяльності – це гуртова торгівля продуктами харчування, виробництво олії та тваринних жирів. Власниками компанії є кияни Дарина Лупашко-Гуревич, Андрій Сніжко та житель Миколаєва Валерій Юрескул.

Нагадаємо, у травні в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб» на Тернопільщині запустили нову лінію розливу олії. Інвестиції в розмірі 40 млн грн у нове виробництво вклав виробник соусів «Гуляйполе». На підприємстві вже працює понад 200 працівників.