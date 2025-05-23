Потужність лінії становить 6000 пляшок щогодини

В індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб» на Тернопільщині запустили нову лінію розливу олії. Інвестиції в розмірі 40 млн грн у нове виробництво вклав виробник соусів «Гуляйполе». На підприємстві вже працює понад 200 працівників.

Нову лінію з розливу олії запустила релокована компанія Delta Food, яка є виробником соусів під торговою маркою «Гуляйполе». Виробничі потужності облаштувала поруч вже з раніше релокованими із Запорізької області в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб» поблизу Тернополя. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський в п’ятницю, 23 травня.

Потужність нової виробничої лінії з розливу олії становить 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини. Для видування пляшок застосовують обладнання українського виробництва від Pet Technology з Чернігова. За словами Дмитра Кисилевського, нова продукція відправлятиметься переважно на експорт. В Delta Food зазначають, що восени 2025 року готують запуск нової лінії з виробництва соусів. Інвестиції у цей проєкт становитимуть понад 100 млн грн.

Додамо, що компанія Delta Food спеціалізується на виробництві соусів під ТМ «Гуляйполе». Виробництво підприємства перебувало в однойменний місті Гуляйполе Запорізької області. Однак в 2022 році через повномасштабне вторгнення росіян компанія Delta Food релокувала виробничі потужності на Тернопільщину. В індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб» підприємство створило 200 робочих місць. Також наразі 30% продукції компанія експортує до країн ЄС та США.