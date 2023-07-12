Завод з тимчасово окупованої Каховки релокували до Волині

Компанія «Чумак», яка виробляє соуси, кетчупи та іншу бакалію, планує побудувати новий завод на території Одеської області. Новий завод планують побудувати як альтернативу релокованому виробництву на Волині. Про плани щодо будівництва заводу повідомили у середу, 12 липня, у прес-службі департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

Потенційне будівництво заводу «Чумак» на Одещині зумовлене сприятливими аграрними умовами області. Клімат Одещини найбільш наближений до Херсонщини, де раніше було основне виробництво. Зазначимо, завод «Чумак» розташований у тимчасово окупованій росіянами Каховці, а потужності виробництва релокували до Луцька на завод «Луцьк Фудз», де «Чумак» ділить виробництво з нещодавнім конкурентом, компанією «Руна».

«За словами офіційного представника компанії, вибір на Одещину пав з декілька причин. По-перше – кліматичні умови, по-друге – професійне керівництво галуззю з боку керівництва області», – повідомили у прес-службі департаменту.

Керівництво компанії «Чумак» вважає, що будівництво нового заводу допоможе підтримати агропромисловість Одещини та створити майже 5000 робочих місць. Орієнтовна площа засівів томатів для виробництва – понад 200 га.

Зазначимо, Каховку, яка розташована на лівому березі Херсонщини над зруйнованою у червні Каховською ГЕС, Росія окупувала у лютому 2022 року. Приміщення заводу «Чумак», яке розташоване в центрі міста, можна експлуатувати після деокупації регіону, повідомив генеральний директор компанії Андрій Левчук. Водночас невідомо, чи зможе виробництво повноцінно функціонувати після підриву росіянами Каховської ГЕС, різкого спаду води у водосховищі та пошкодженні зрошувальних систем Херсонщини.