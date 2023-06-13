У будівництво заводу вже вкладено 200 млн доларів

У наступному році в Старокостянтинові запрацює новий олійноекстракційний завод, який виготовлятиме нерафіновану олію. Наразі підприємство готове на 85%.

Як повідомила прес-служба компанії Kernel, до переробного підприємства увійде завод з цехами екстракції, комплексу зберігання й переробки сировини, а також теплоелектростанція, яка вироблятиме енергію з лушпиння соняшника. Загальна сума інвестицій, спрямованих на будівництво Старокостянтинівського ОЕЗ, вже склала понад 200 млн доларів.

Будівництво заводу розпочали в 2019 році у Старокостянтинові. До заготівлі насіння соняшнику елеватор підключили в 2021 році, оскільки вже наступного року планували розпочати переробку. Однак через початок повномасштабного вторгнення це довелося відкласти.

Наразі ж будівництво триває, станом на червень 2023 року завод готовий на 85%. «Станом на зараз нам потрібно ще близько 8 місяців. Незважаючи на ризики та загрози, ми продовжуємо монтувати обладнання та мережі, проводити електромонтажні роботи. Завершити плануємо на початку наступного календарного року», – зазначив директор Старокостянтинівського ОЕЗ Григорій Капустян.

Додамо, що компанія Kernel є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні. Її засновником та директором є Андрій Веревський – народний депутат чотирьох скликань. Вперше він обрався у Раду в 2002 році як самовисуванець, тоді двічі від «Блоку Юлії Тимошенко» та востаннє, в 2012 році, від «Партії Регіонів».