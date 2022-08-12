Першу сіль з Буштинського родовища планують добути вже через півроку

На Закарпатті починають розробляти нове велике родовище солі – Буштинське. Попередні дослідження виявили великий соляний пласт, який починається з 35 до 500 метрів. Наразі почали будівництво під’їзної дороги до родовища та роботи з розмітки бурових майданчиків. Крім того, вже закуплено обладнання для глибокого промислового буріння. У Закарпатській ОВА зазначають, що розробка родовища у Буштині дасть можливість видобувати до 150 тис. тонн солі на місяць. Першу сіль у Буштині планують видобути вже через півроку.

Про плани робіт на Буштинському соляному родовищі у Тячівському районі повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита ввечері у четвер, 11 серпня. За його словами, роботи на родовищі уже стартували. Цим займається компанія «Катіон інвест».

«Йдеться про кейс, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу», – зазначив Віктор Микита.

За його словами, після попередніх геологічних досліджень у Буштині виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів. Наразі компанія розпочала інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків. Крім того, вже закупили обладнання для глибокого промислового буріння.

Попередньо планується отримати першу добуту сіль вже за півроку. «Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення», – уточнив Віктор Микита.

У Закарпатській ОВА також додають, що «створили для інвестора максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися».

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Катіон інвест» зареєстрована восени 2014 року в селі Теребля Тячівського району Закарпаття. Засновниками фірми є Валентин Кондратьєв із Фастова, який є власником «Катіон інвест», та Ігор Герей з Мукачева, частка власності якого складає 5%. За інформацією видання «Наші гроші» Валентин Кондратьєв раніше також займався постачанням солі дорожникам.

Зазначимо, через російські обстріли міста Соледар на Донеччині у квітні 2022 року зупинило роботу ДП «Артемсіль» – найбільший виробник солі в Європі. Підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара. Вузлову станцію підприємства, де відвантажують готову продукцію, регулярно обстрілюють росіяни.

Запас готової продукції з «Артемсолі» встигли вивезти та доставити в торговельні мережі. «Артемсіль» була найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Сіль експортували в Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову, Азербайджан, Румунію.

Додамо, у квітні 2022 року у Трускавці заявили про будівництво заводу з виробництва харчової солі. Йдеться про завод у селі Модричі, який вироблятиме 100 тис. тонн солі у рік. Інвестором будівництва стала київська компанія «Укрінвестсистем». Потужність заводу становитиме 100 тис. тонн харчової солі щороку, там працюватиме кілька сотень працівників.