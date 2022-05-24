Сіль ДП «Артемсіль» зникає з прилавків через зупинку виробництва

У квітні через постійні російські обстріли міста Соледар на Донеччині зупинилося ДП «Артемсіль» – найбільний виробник солі в Європі. Вже зараз солі від цього виробника немає у сусідньому Бахмуті. Її дефіцит помітили і в інших куточках України.

«Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не будемо наражати людей на небезпеку. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП «Артемсіль» вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, інженерно-технічних робітників немає на місці», – розповів в.о. директора ДП «Артемсіль» Віктор Юрін в інтерв’ю «Вільному радіо».

За його словами, підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара. Вузлову станцію підприємства, де відвантажують готову продукцію, регулярно обстрілюють росіяни.

Запас готової продукції з ДП «Артемсіль» встигли вивезти та доставити в торговельні мережі. На думку очільника підприємства, тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону, адже «Артемсіль» була найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Сіль експортували в Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову, Азербайджан, Румунію.

Водночас, на думку Віктора Юріна, пластам кам’яної солі під землею нічого не загрожує. «Загрожує лише тим об’єктам, які на поверхні. А те, що під землею, не зруйнується. Якщо, звісно, спеціально там щось не зробити», – каже керівник підприємства.

Нагадаємо, у селі Модричі Трускавецької громади на Львівщині планують збудувати завод з виробництва харчової солі, який вироблятиме 100 тис. тонн солі у рік.