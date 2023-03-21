В Івано-Франківській області планують збудувати завод з переробки кукурудзи на крохмаль. Компанія «Екоінвест Прикарпаття» взяла в оренду 12 га землі для будівництва заводу в Бурштині. Очікується, що відкриють новий завод через два роки. За словами інвесторів, виробництво базуватиметься на екологічно безпечних та енергоощадних технологіях.

Про плани щодо будівництва нового заводу з переробки кукурудзи у вівторок, 21 березня, повідомила прес-служба Бурштинської міської ради. За інформацією міськради, йдеться про завод з переробки кукурудзи на крохмаль, який буде використовуватись у виробництві молочної кислоти з подальшою переробкою в органічні полімери.

«Майбутній виробничий процес базуватиметься на екологічно безпечних та енергоощадних технологіях і дозволить створити у громаді не менше як 90 робочих місць. Будівництво заводу триватиме впродовж двох років», – зазначили у міській раді.

Компанія «Екоінвест Прикарпаття» на торгах отримала в оренду 12 га землі в Бурштині, поблизу території, запланованої під будівництво індустріального парку. Щорічна оренда плата за ділянку складає 400 тис. грн. Землю орендували на десять років. Надалі планується розробка детального плану території, який буде розглядати сесія Бурштинської міської ради, проект має також пройти громадське обговорення.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Екоінвест Прикарпаття» була зареєстрована три місяці тому – у кінці грудня 2022 року в селі Старий Мартинів (Бурштинська ТГ). Власником ТОВ «Екоінвест Прикарпаття» є киянин Олег Левченко, голова Black Sea Trading, директор ARIA Commodities DMCC, керівник і власник кількох агропідприємств.