На Тернопільщині в одному із сіл Шумської громади запустили птахоферму. Наразі за сезон на підприємстві можуть вирощувати до 50 тис. курей. В Шумській громаді зазначили ZAXID.NET, що це вже друга подібна ферма на їх території.

Нову птахоферму від приватного підприємства відкрили «Укрвіта» в селі Кордишів. «За останні кілька років це вже друге підприємство на нашій території, яке займається вирощуванням птиці. Такі інвестиції — це нові робочі місця, розвиток місцевої економіки», – зазначив голова Шумської громади Вадим Боярський.

В коментарі ZAXID.NET керівник громади розповів, що підприємство сучасне, обладнане усіма необхідними засобами. На птахофабриці займаються лише вирощуванням курей. Потім живих птахів продають на забій підприємствам, які вже оброблять м’ясо на продаж.

«Завдяки сучасним технологіям в селі, де розташована ферма, не має жодних неприємних запахів. І це дуже великий плюс для громади. Крім того, на підприємстві працевлаштовані місцеві люди, а це робочі місця і економічний розвиток», – додав Вадим Боярський.

За словами керівника громади, це не останнє нове сільськогосподарське підприємство на території громади. Зараз ведуть попередні перемовини з потенційними інвесторами щодо будівництва сучасних великих молочних ферм. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме зміцненню економіки громади.