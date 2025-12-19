Фонд держмайна продав два щитові будинки табору за 342 тис. грн

Верховний Суд відмовився повернути у власність Львівської міської ради дитячу базу відпочинку «Ватра» в Карпатах. У 2019 році Фонд держмайна продав табір за 342 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про дитячу туристичну базу в селі Гребенів, збудовану у 1962 році на березі річки Опір. У 2000 році Сколівська районна державна адміністрація оформила на майно табору право власності та передала його в користування Львівській школі-інтернат №2. У 2014 році Фонд держмайна через суд скасував це розпорядження Сколівської РДА.

У 2019 році Фонд держмайна виставив майно табору на приватизацію. Два щитові будинки площами 62,5 м2 та 62,8 м2 на аукціоні купив Зіновій Хіхлашко за 342 тис. грн при стартовій ціні 99,5 тис. грн. У серпні ФДМУ уклав із покупцем договір купівлі-продажу. Через це прокуратура звернулась в суд, визнаючи право власності на табір за Львівською міською радою, яка не давала згоду на приватизацію.

У травні 2024 року Сколівський районний суд позов міськради задовольнив і повернув у комунальну власність два будинки табору. Однак це рішення скасував Львівський апеляційний суд, оскільки на момент приватизації майно перебувало у державній власності, а міська рада за ним право власності не реєструвала.

Верховний Суд підтвердив постанову апеляційного суду, зауваживши, що міська рада окремо зверталась у Фонд держмайна із проханням передати майно табору в комунальну власність, що підтверджує, що право власності на нього ЛМР не оформлювала. Враховуючи обставини справи, колегія суддів у задоволенні скарги міської ради відмовила.

Додамо, що Зіновій Хіхлашко у 2017 році подавав декларацію як адміністратор Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.