Масштабну перебудову турбази «Карпати» почали навесні 2025 року

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» 10 грудня провело третій тендер щодо реконструкції колишньої дитячої туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе, де планують відкрити центр підготовки населення до національного спротиву. На цей раз тендер стосувався реконструкції адміністративного корпусу турбази, зголосився один учасник – львівська фірма «Елітбудпро», яка запропонувала провести будівельні роботи за понад 59 млн грн. Ця фірма раніше стала переможцем тендерів щодо реконструкції турбази на суму 59 млн грн та 36 млн грн, які ЛОР провела у травні та вересні 2025 року.

Очікувана вартість робіт з реконструкції адмінкорпусу та благоустрою території туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка біля Сколе становила 59,4 млн грн. Єдиним учасником тендеру виявилася львівська фірма «Елітбудпро», яка запропонувала виконати роботи за 59,1 млн грн і була оголошена переможцем. Реконструкція адмінкорпусу має бути здійснена до кінця 2026 року. Гарантійний термін – 10 років з моменту введення об’єкта в експлуатацію.

У травні 2025 року ця ж фірма «Елітбудпро» виграла тендер на суму майже 59 млн грн на реконструкцію колиб на території бази, а у вересні ще один тендер на реконструкцію цієї ж бази на суму 36 млн грн. Друга закупівля стосувалася робіт з влаштування системи опалення, каналізаційних мереж, вентиляції та сигналізації тощо.

За даними YouControl, одноосібним власником львівського ТОВ «Елітбудпро» зі статутним капіталом 232 тис. грн вказаний мешканець Одещини Олександр Жук. Донедавна ще одним співвласником фірми був мешканець села Чижиків Львівського району Володимир Касперський.

Згадана будівельна фірма зареєстрована у 2021 році під назвою ТОВ «Партнер ОПТ», тоді власницею була мешканка Івано-Франківська Вікторія Мельникова.

Компанія пов’язана зі скандальним забудовником «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД», щодо якої триває розслідування за несплату податків в особливо великих розмірах. Справа стосується ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 млн грн.

У 2025 році ТОВ «Елітбудпро» також виграло тендери на капремонт приміщень підвального поверху в одному з корпусів Львівського онкоцентру за 13 млн грн та реконструкцію вхідних груп одного з блоків Львівського обласного госпіталю ветеранів у Винниках за понад 37 млн грн.

Нагадаємо, колишню туристичну базу «Карпати» перебудовують для облаштування там центру підготовки населення до національного спротиву. Роботи на території бази почали на початку березня 2025 року, майже за два місяці до оголошення першого тендеру на пошук підрядника. Проєкт реконструкції передбачає знесення дерев’яних будиночків та цегляних споруд та будівництво 22 модульних будинків, влаштування опалення, вентиляції, пожежної сигналізації, водопостачання, водовідведення тощо.

Як повідомляв керівник комунального підприємства ЛОР «Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву “Захист Львівщини”» Ярослав Мандрук, до нового навчального центру у селі Кам’янка (близько 110 км від Львова) мешканців довозитимуть організованими групами, на що виділятимуть кошти з обласного бюджету.