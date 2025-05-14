Будівельні роботи на території бази почали майже за два місяці до оголошення тендеру

Львівська облрада відмовилася повідомили інформацію про виконавця робіт на території комунальної туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка біля Сколе. Зазначимо, підготовчі будівельні роботи там почали ще на початку березня цього року, а тендер з визначення підрядника оголосили лише 5 травня.

ZAXID.NET двічі (19 березня та 7 травня) скеровував запити до Львівської облради з проханням надати інформацію про підрядника робіт на території турбази «Карпати», які розпочалися з початку весни 2025 року. Виконання робіт було зафіксовано журналістами на фото та відео та оприлюднено в матеріалі ZAXID.NET. Відповідальне за комунальну базу управління майном спільної власності ЛОР двічі відповіло, що не має інформації про будівельні роботи на її території.

«В управлінні майном спільної власності відсутня запитувана інформація щодо здійснення підготовчих робіт», – йдеться у відповіді на запит, датованій 13 травня.

Зазначимо, що ще в березні цього року Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе, там розвалили усі дерев’яні будиночки та альтанки. Коли журналісти 26 березня відвідали територію турбази, там працювала важка техніка (бузьдозер, екскаватор, вантажівка), відбувалися земельні роботи та підготовка до нового будівництва. На території перебували близько 20 робітників, які категорично відмовилися спілкуватися з журналістами та повідомити назву фірми-підрядника. Тоді роботи розпочали без жодних офіційних повідомлень. Що саме там планується, відповідальні за комунальне майно обласні чиновники замовчували.

Лише 5 травня (майже через два місяці) КП ЛОР «Технічний нагляд» оголосило тендер на реконструкцію колиб бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву. Очікувана вартість робіт – 59 млн грн.

Після публічного розголосу у Львівській облраді провели брифінг та повідомили деталі проєкту. Реконструкцію бази у центр підготовки цивільного населення до національного спротиву здійснюватимуть коштом обласного бюджету. Там одночасно планують навчати близько 200 мешканців, яких довозитимуть з різних куточків області. Гірську локацію посадовці обрали «з міркувань безпеки».

«Проєкт реконструкції передбачає знесення застарілих дерев’яних та цегляних споруд, які перебувають у незадовільному стані, та будівництво нових об’єктів, пристосованих для навчального процесу, а саме: встановлення 22 модульних будинків, опалення, вентиляції, пожежної сигналізації, водопостачання, водовідведення та інших необхідних інфраструктурних елементів», – зазначили в управлінні майном.