Дитяча туристична база «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе ще в березні перетворилася на будмайданчик

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» оголосило тендер на реконструкцію колиб (тимчасових споруд) комунальної туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе. Там облаштують центр для базової підготовки населення до національного спротиву. Очікувана вартість робіт становить майже 59 млн грн. Як повідомляв ZAXID.NET, роботи на території бази розпочали ще понад півтора місяця тому – без жодних офіційних рішень та повідомлень.

5 травня на майданчику держзакупівель Prozorro оголошено тендер з пошуку підрядника для реконструкції колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка для базової підготовки населення до національного спротиву. Очікувана вартість робіт – майже 59 млн грн.

Аукціон з визначення підрядника відбудеться 21 травня. Виконання робіт заплановане до кінця грудня 2026 року. Передбачається знесення дерев’яних, а також цегляних будівель, які були на території бази, та будівництво нової споруди із сендвіч-панелей. Водночас не вказано, з бюджету якого рівня буде здійснюватися фінансування.

Зазначимо, що ще в березні цього року Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази «Карпати» поблизу Сколе, там розвалили усі дерев’яні будиночки та альтанки. Тоді роботи розпочали без жодних рішень та офіційних повідомлень. Що саме там планується, відповідальні за комунальне майно обласні чиновники замовчували.

Керівник управління майном спільної власності Андрій Білоус каже, що ані тоді, ані зараз не має детальної інформації про роботи, які проводилися на території бази з березня.

«Очевидно, там були протиаварійні, підготовчі роботи. Ми не маємо детальної інформації від керівництва закладу, який тип робіт там здійснювався», – розповів він ZAXID.NET, коментуючи оголошений тендер.

Зі слів Андрія Білоуса, базу реконструюють у центр підготовки населення до національного спротиву, оскільки такі центри мають бути в кожній області.

«Відповідно до прийнятих новел у законодавстві, у кожній області мають бути створені такі структури, тому ми реалізовуємо ці вказівки», – додав відповідальний за обласне майно посадовець.

Дитяча туристична база «Карпати» розташована у гірському селі Кам'янка (біля села Дубина) за 4 кілометри від міста Сколе. Поблизу – річка Опір, ліс та дорога, що веде до популярного серед туристів водоспаду «Кам’янка».

База займає велику територію площею 4 га, яка огороджена металевим парканом. Там розміщений цегляний триповерховий корпус, навпроти якого стояли близько 20 літніх будиночків, альтанки. Також був облаштований спортивний майданчик. На базі ще минулого року відпочивали діти, проводились обласні змагання, зараз там великий будівельний майданчик.