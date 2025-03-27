Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази «Карпати» поблизу Сколе. База в мальовничій місцині Карпат, де ще минулого літа відпочивали діти та проводились обласні спортивні змагання, перетворилась на великий будмайданчик. Роботи розпочали без жодних рішень та офіційних повідомлень. Що саме там планується, відповідальні за комунальне майно обласні чиновники замовчують. Присутні на території бази будівельники нераді журналістам, заявляють, що це «приватна територія».

ZAXID.NET відвідав обласну турбазу та спробував з’ясувати, що там відбувається.

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Дитяча туристична база «Карпати» розташована у гірському селі Кам'янка (біля села Дубина) за 4 кілометри від міста Сколе. Поблизу – річка Опір, ліс та дорога, що веде до популярного серед туристів водоспаду «Кам’янка».

База займає велику територію площею 4 га, яка огороджена металевим парканом. Там розміщений цегляний триповерховий корпус, навпроти якого стояли близько 20 літніх будиночків, альтанки. Також був облаштований спортивний майданчик.

Ще минулого літа територію бази орендували під приватні дитячі табори. Зокрема, тут трапився інцидент із харчовим отруєнням понад 20 дітей. Окрім того, на базі проводили обласні дитячі спортивні змагання, фотозвіти з яких можна переглянути в інтернеті.

Зараз територія бази перетворилася на великий будівельний майданчик. Повним ходом триває підготовка до нового будівництва. Там знесли усі дерев’яні літні будиночки, біля основного корпусу (на місці дерев’яної будівлі, яку теж уже розібрали) риють котлован. На території працюють понад 20 робітників, важка техніка (екскаватор, КамАЗ).

На тариторії дитячої турбази «Карпати» готуються до масштабного будівництва. Фото ZAXID.NET

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Про перебудову туристичної бази її працівники спілкуються неоохоче, кажуть, що не мають інформації, що буде на цьому місці.

«Була база як база. Все розбомбили. Поступила якась команда», – знизує плечима сторож пан Микола, який охороняє територію вже близько 20 років.

«База на реконструкції, і ми навіть не знаємо, скільки часу це займе. Але цього літа база 100% не буде працювати, – розповідає інша працівниця, – Цим займається обласна рада. Там перебудовується майже все. Ми не знаємо, для чого перебудовують».

Робітники, які працюють на будмайданчику, категорично відмовляються спілкуватися. Побачивши журналістів, вони заметушилися, а через кілька хвилин бригадири наказали зупинити роботи та розійтися. Самі ж прораби зачинилися в головному корпусі.

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Що цікаво, жодних рішень з приводу масштабної реконструкції бази Львівська облрада не ухвалювала, тому виникає питання щодо законності теперішніх масштабних робіт. Відповідальні за комунальне майно чиновники від офіційних коментарів відмовляються.

«По таких питаннях звертайтеся до мого керівництва», – коротко відповів ZAXID.NET завідувач бази Юрій Маринич, після чого кинув слухавку.

Керівник комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» Юрій Ткаченко, структурним підрозділом якого є база «Карпати», від будь-яких коментарів також відмовився.

«Це питання до управління майном спільної власності Львівської облради. Я не можу розповсюджувати цю інформацію», – заявив Юрій Ткаченко.

Що цікаво, керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус також запевняє, що про будівельні роботи йому нічого невідомо.

«Ми про це нічого не знаємо. У цій історії до нас ніхто не звертався. У нас інформація відсутня. Щоб переконатися, нам треба поїхати і подивитися, що там таке відбувається. Я не є суд, щоб встановити законність чи незаконність», – каже Андрій Білоус. Посадовець запевнив, що відділ інвентаризації проведе перевірку на місці та з’ясує, що відбувається.

У відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET управління майном спільної власності ЛОР повідомило: «Управління жодних рішень щодо туристичної бази “Карпати” упродовж останнього року не приймало. Станом на сьогодні майно туристичної бази перебуває на балансі КЗ ЛОР “Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді”, а земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Центром».

Туристичну базу закрили на невизначений час. Фото ZAXID.NET

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За даними сервісу електронних закупівель Prozorro, з 2016 року і до сьогодні обласний центр краєзнавства кілька разів замовляв послуги з ремонту споруд на території бази «Карпати». Так, у грудні 2016 року провели тендер на ремонт харчоблоку вартістю 77 тис. грн. Влітку 2023 року, у розпал сезону, Центр замовив ремонт санвузлів і душових у головному корпусі бази за 824 тис. грн і також ремонт дерев’яних колиб, за який заплатив 578 тис. грн.

У жовтні 2024 року, після скандалу з отруєнням дітей, Центр замовив ремонт свердловини на території бази, який обійшовся у 150 тис. грн. А в грудні 2024 року було проведено закупівлю без використання електронної системи на капітальний ремонт харчоблоку на турбазі «Карпати». Керівник Центру Юрій Ткаченко уклав прямий договір на виконання робіт з львівською підприємицею Іриною Ковальчик на суму 618 тис. грн.

Так виглядали дерев’яні будиночки на дитячій туристичній базі «Карпати». Фото Google maps

За даними аналітичної системи YouControl, Ірина Ковальчик зареєстрована як ФОП у квітні 2024 року. Основний вид її діяльності – дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Разом із тим у минулому році їй вдалося виграти тендерів на послуги ремонтних робіт у закладах освіти Львова та області на суму майже 5 млн грн.

У розмові із ZAXID.NET з приводу теперішньої перебудови турбази «Карпати», Ірина Ковальчик спершу заявила, що «на даному етапі це конфіденційна інформація». Згодом підприємиця перетелефонувала та уточнила, що її робітники оперативно, ще в грудні, завершили роботи, відповідно до згаданої угоди. «Ми ще минулого року закрили це питання. Зробили роботу, провели заміну труб. Зараз нас там немає», – запевнила вона.

Варто зауважити, що в підпорядкування обласного центру краєзнавства є три турбази – «Карпати», «Полонина» (Славсько), «Трембіта» (Славсько). У попередній каденції обласна влада обговорювала їх неефективне використання, але до приватизації справа не дійшла.