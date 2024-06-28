У приватному таборі на базі Львівського обласного центру краєзнавства в місті Сколе отруїлися 23 дітей. ZAXID.NET з’ясував, що це за табір, хто його керівник і які про нього відгуки.

Ще в серпні 2023 року до ZAXID.NET звернулися батьки кількох дітей, які перебували в цьому таборі на тій же локації, що і зараз, зі скаргами на організатора і недопустимі умови в таборі.

Благодійний фонд

Офіційно організатором таборів «Гірські пригоди» і Forest Land, що орендують базу в обласного центру краєзнавства, є Благодійний фонд Начального пластуна Любомира Романкова. Його керівником є Сергій Летенко. З ним же батьки підписували договір.

Згадка про пластунів у назві благодійного фонду, що організовує табори – за гроші, до речі, може наштовхнути на думку, що керівник таборів пов’язаний з Пластом. А Пласт – це хороша репутація.

Та у Пласті ZAXID.NET розповіли, що сам Сергій Летенко вже давно не має жодного стосунку до організації.

«Благодійний фонд Начального пластуна Любомира Романкова створений наприкінці 90-х років з ініціативи українців діаспори, які хотіли підтримати процес відновлення пластового руху в Україні, що розпочався разом зі здобуттям незалежності. Фонд підтримав кілька пластових таборів на початку 2000-х років, але згодом змінив вектор діяльності та припинив співпрацю з організацією. Фонд почав організовувати власні табори, що відбувались не згідно з пластовим методом виховання і жоден з яких ніколи не мав статусу пластового», – повідомили ZAXID.NET у Пласті.

В організації також повідомили, що Сергій Летенко, який очолює фонд – пластун зі станиці у Краматорську. Він був активним у Пласті у 90-х та на початку 2000-х років. Та упродовж минулих 20-ти років він не був долучений до пластового руху і займався лише організацією комерційних таборів.

«Центральний офіс Пласту неодноразово офіційно звертався до Сергія як до керівника фонду з проханням забрати з назви фонду частину про “Начального пластуна”, бо наразі фонд не має ніякого стосунку до організації. Сергій відреагував на звернення та забрав з усіх публічних комунікацій фонду згадки Пласту (зокрема, перейменував сторінки фонду в соціальних мережах), але назву юридичної особи не змінив», – кажуть в Пласті.

Також в організації додали, що на діяльність та поведінку Сергія Летенка були неодноразові скарги, які суперечать цінностям Пласту.

Криниця зі сміттям і пластиковий посуд

Тетяна Дегтярьова з Ужгорода, чий син минулого року був у таборі «Гірські пригоди» і якого вона забрала на четвертий день перебування там, розповіла ZAXID.NET про умови в таборі та показала фото і відео звідти.

Вона також згадувала, що і в її сина, і в кількох інших дітей, зі слів їхніх батьків, з якими вона спілкувалася, боліли животи, комусь навіть викликали «швидку». Утім, обіцяної за договором медичної допомоги в таборі діти не отримували.

«Питна вода для дітей береться з незрозумілої криниці, на дні якої лежить сміття, а потім в них болять животи. Аптечка чисто номінально присутня, та в ній мінімум, якого не вистачить на всіх дітей – наприклад, одна пачка пластирів», – розповіла Тетяна Дегтярьова.

Криниця з водою, що в описі табору названа артезіанською свердловиною

Криниця з водою, що в описі табору названа артезіанською свердловиною

Окрім того, питну воду у їдальні діти набирали одним черпаком з однієї каструлі. А ручка черпака, що діти брали руками, плавала у цій же питній воді.

Так діти набирали питну воду

Щодо їдальні, то, за словами Тетяни Дегтярьової, там були липкі столи, біля рукомийників не було мила. Окрім того, дітей годували з пластикового посуду. А, як повідомили ZAXID.NET батьки інших дітей, які також торік побували в «Гірських пригодах», в їдальні рідко хто прибирав і виносив сміття. Це мав робити орендар приміщень, та на це в нього не було ресурсів.

Натомість в таборі організатор зробив так званий буфет, де продавав чіпси і солодку газовану воду, розповідає Тетяна Дегтярьова.

«Я здивувалася, бо в правилах табору було прописано, що дітям не можна те все купувати на екскурсіях. Та їм взагалі не можна це вживати, тим більше безконтрольно», – говорить вона.

У таборі також були відсутні ліки першої необхідності. Коли Тетяна Дегтярьова приїхала за сином, то, розповідає, якраз побачила, як організатор Сергій Летенко із однією з вожатих просив у працівників кухні воду і соду, аби прополоскати горло дитині, яка скаржилась на біль.

Тетяна Дегтярьова також зустріла в таборі інших батьків, які забирали своїх дітей різного віку. Дехто з батьків за додаткову оплату перебував у таборі. Вони розповіли ще «цікавих» історій.

«Я почула ще історію про те, що якусь дівчинку з отруєнням забрали на швидкій. І дуже цікаву історію про те, як у мого сина заболів живіт по дорозі з водоспаду та він присів на доріжці. Ніхто до нього не підійшов, не почекав, окрім батька іншої дитини. Він же дав моєму синові ліки», – розповідає жінка.

Із гігієною були й інші проблеми. Наприклад, в одному із санвузлів працював лише один туалет.

Чужі люди везли вночі в лікарню

У Львівському обласному центрі екстреної медицини і медицини катастроф у коментарі ZAXID.NET повідомили, що минулого літа швидку допомогу на локацію табору викликали шість разів. До однієї дитини «швидку» викликали двічі – через опік борщівником, також двічі медиків викликали до дорослих, які перебували в таборі. Один із шести викликів завершився госпіталізацією дитини.

Киянка Оксана, яка попросила не називати її прізвища, мама дівчинки, яка торік приїхала в табір «Гірські пригоди», розповіла ZAXID.NET про випадок, коли їй серед ночі довелося везти чужу дитину в лікарню.

Одного дня чиїйсь дитині стало погано. Сергій Летенко, розповіла Оксана, казав, що вожаті, які мають доглядати за дітьми, мали би щось зробити. Водночас в таборі не було жодних ліків. Оксана дала ліки від температури зі своєї аптечки.

«Ввечері Сергій побачив мене і попросив відвезти ту хвору дитину в лікарню в Сколе, бо, мовляв, таксі – це дорого. Його зовсім не хвилювало, що я чужа людина, що надворі ніч і він просто так віддає мені незнайому дитину, за яку він, за договором, відповідальний. А якби моя дитина була тут сама і з нею щось би трапилося, її би теж віддали незнайомцям?», – розповіла Оксана, яка й відвезла чужу дитину в лікарню і була там з нею, поки її оглядали лікарі.

Зрештою, Оксана забрала доньку, яка теж захворіла, і поїхала шукати інше місце в Карпатах, де вони могли би відновитися після такого відпочинку.

Батьки дітей, які побували в цьому таборі, згадували про ще одну історію, що трапилася в «Гірських пригодах» торік. Діти ходили у похід із Сергієм Летенком. Вожатих було мало – та про це трохи згодом. Одна дитина відстала і загубилася на гірській стежці. На неї ніхто не чекав, ніхто її не шукав, лише на зворотному шляху налякану дитину забрали назад в табір.

«Про медичну книжку мене навіть не питали»

Роман Остапенко, молодий викладач одного з київських університетів, вирішив додатково заробити і заразом відпочити влітку в Карпатах. Він зголосився побути вожатим у таборі «Гірські пригоди» влітку 2023 року. Та потім сильно пошкодував.

«Ніхто не знав, хто за що відповідальний, яка програма, що робиться. Програму Сергій повідомляв нам кожного дня зранку, перед її початком – підготуватися було неможливо, часто щось злітало, нічого не встигалося. Організатор все спихав на вихователів, ніколи нічого толком не міг пояснити. Ми намагалися якось дати раду», – згадує Роман Остапенко.

Він також згадує, що Сергій Летенко міг зірватися і накричати на вихователів. Про розмову криком директора табору із нею згадує також Тетяна Дегтярьова.

За якийсь час звільнилися одразу кілька виховательок-студенток, у яких не витримали нерви. Кілька десятків дітей залишилися без нагляду – ними мали опікуватися інші вихователі, та їх на всіх не вистачало.

Щодо медичних документів, що мали би бути у всіх працівників табору, то, за словами Романа Остапенка, організатор повідомив про їхню необхідність.

«Я пройшов медогляд, отримав всі документи. Але за весь час у мене жодного разу їх ніхто не питав і не дивився, як і в інших. А якби був хтось справді без документів і хворий?», – розповів Роман.

Зрештою, Роман Остапенко добув свої зміни і повернувся до Києва. Про цей досвід він згадує як про нічне жахіття. Він також поділився із ZAXID.NET відео, що зняв влітку 2023 році в таборі для своєї знайомої, яка також планувала приїхати попрацювати там вихователькою.

«У цей будинок спочатку заселили дівчат віком орієнтовно 7-9 років. Вони почали дзвонити батькам, скаржитись на умови. Батьки дзвонили директору і наступного дня їх все ж переселили. Та інші будиночки були кращими лише тим, що під час зливи дітям не текло на голову», – коментує Роман Остапенко.

У будиночку на другому відео жив він з іншими вихователями.

Відсутність охорони і укриття

Слова Тетяни і Романа ZAXID.NET також підтвердили ще двоє батьків, чиї діти відпочивали в «Гірських пригодах» і Forest Land влітку 2023 року, і ще одна вихователька, яка працювала там торік і звільнилася, не витримавши тиску.

Окрім проблем з організацією, відсутністю умов, батьки скаржились і на інші речі.

Наприклад, не території табору не було обіцяної охорони, а ворота на територію часто були відчиненими. Укриття, де діти мали перебувати під час повітряної тривоги, було з пліснявою, павуками і навіть без світла, не кажучи про інші зручності. Нагадаємо, що ідеться про туристичну базу, що перебуває на балансі обласного центру краєзнавства, що підпорядковується обласній владі.

Вхід в укриття, всередині якого пліснява і сміття

Комунікації з батьками у групах таборів в месенджерах організатор не вів, посилаючись на те, що у нього 160 дітей і він зайнятий. Контактів вихователів батьки також не мали.

Батьки, які були з дітьми в таборі, кілька разів викликали туди поліцію, аби та зафіксувала порушення норм, але щоразу поліція просто приїжджала і їхала.

За кілька місяців після того, як Тетяна Дегтярьова забрала сина із табору, гроші бодай за екскурсії, які її син не відвідав, їй так і не повернули.

«В публічному договорі всі гроші, що вносять батьки, називаються благодійними внесками. Тому що цей табір – благодійна організація», – каже вона.

Це не перший скандал

Сергій Летенко організовує табори вже більше 10-ти років. І це не перший скандал із ними. Ще у 2012 році до одного з таборів мала претензії Черкаська обласна прокуратура. Тоді він проводив табір як президент Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячий світ».

Взимку 2022-2023 року виник скандал із його табором в Болгарії, де діти, за словами батьків, були голодними, а коли табором поширився вірус, то не отримували належного лікування.

Батьки говорять, що літні табори Сергія Летенка недорогі – 10-13 тис. за зміну в 12 днів. Ціна актуальна і цього рокую Та навіть за невеликі гроші вони все ж сподівалися отримати хай не розкішні, та хоча б безпечні умови для дітей. Мабуть, про умови на своїй базі мав би також подбати обласний центр краєзнавства, який здає базу в оренду для дитячого відпочинку.

До слова, на сайті з оголошеннями про літній відпочинок для дітей коментарі під інформацією про табори від БФ Начального пластуна Любомира Романкова закриті. Натомість інформація про зручності і насичену програму подана дуже яскраво – ніби цукерковий фантик. Роман Остапенко каже, що чув і позитивні відгуки про табір. Так, комусь до смаку шоколад, а хтось любить льодяники чи грильяж. Та ніхто не хоче отруїтися і не заслуговує жити в плісняві.

Якщо ваші діти також відпочивали в цьому таборі і мають негативний досвід або ви стали свідком неприйнятних умов для розміщення дітей на дитячій туристичній базі «Карпати», напишіть нам про це на адресу o.bodniak@zaxid.net

*Фото і відео з табору зроблені в липні 2023 року і надані ZAXID.NET Тетяною Дегтярьовою та Романом Остапенком