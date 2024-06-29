ТЦК штрафуватимуть військовозобов'язаних, якщо ті не оновили дані

Працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зможе скласти постанову на військовозобов'язаного про неоновлення військово-облікових даних лише коли він перевірив всю інформацію в реєстрах і викликав людину до ТЦК. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю Армія TV розповіла, що військовозобов'язаних штрафуватимуть, якщо немає взаємодії з іншими реєстрами.

«Ми зараз внесли норму, що штраф накладуть лише на тих, хто ухиляється від військового обліку, по кому немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, ми можемо зробити запити щодо людини й отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не оновлюючи дані. І це людяно. Тоді немає підстав складати протокол», – сказала Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що адміністративна відповідальність за неоновлення даних не є новою нормою. Однак у травні розмір максимального штрафу збільшили з 850 грн до 8500 тис. грн.

«Якщо відкриєте статтю 7 про "Оберіг", то побачите приблизно 30 видів персональних даних людини. Практично з усіма даними (навіть з освіти й місця роботи) у нас є інтеграція реєстрів. Тобто якщо працівник ТЦК говорить людині, що та порушила правила військового обліку, він має сходити в реєстр і отримати ці дані. Якщо їх нема, то тільки тоді накласти постанову. Це правильний маркер взаємодії держави й людини», – розповіла заступниця міністра оборони.

Однак вона наголосила, що коли в реєстрах немає інформації про військово-облікову спеціальність, які може вказати лише працівник ТЦК, то людина має прийти до ТЦК і оновити ці дані. За словами Черногоренко, Міноборони невдовзі публічно надасть інформацію щодо кожного типу даних.