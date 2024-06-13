Кабінет міністрів ухвалив постанову №675, що вносить зміни до організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних, а також змінює правила проходження військово-лікарської комісії. Про це 13 червня повідомили на урядовому порталі.

ZAXID.NET пояснює, в чому суть основних змін.

Зміни правил ВЛК

Військовозобов’язаних віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку чи базову службу, не направлятимуть на військово-лікарську комісію для медичного огляду. Призовників (чоловіків до 25 років) направлятимуть на ВЛК за умови, якщо їх візьмуть на військову службу за власним бажанням.

При цьому, процедура надання відстрочки або бронювання від мобілізації також не передбачатиме направлення на ВЛК.

Зміни правил відстрочки

Ці зміни стосуються відстрочки для доглядачів. Зокрема тепер серед умов відстрочки для них немає обов’язкового висновку лікарсько-консультативної комісії, якщо ця людина доглядає за одним із своїх батьків із інвалідністю II групи або одним із батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II групи.

Комісія при ТЦК не розглядатиме питання відстрочки деяких посадовців. Йдеться про заброньованих керівників міністерств, їхніх заступників, керівників державних органів, нардепів, суддів Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя, омбудсмена, членів Рахункової палати, дипломатів тощо.

Зміни військового обліку

Тепер явка до ТЦК не обовʼязкова для тих, хто знятий із військового обліку через виїзд за кордон на понад три місяці. Вони можуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу. Однак для цього є певні умови, наприклад, наявність чинного закордонного паспорта.

Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК також не потрібна. З військового обліку не виключатимуть тих, хто виїхав з України на постійне місце проживання або на більше ніж 3 місяці. Раніше військово-облікові документи про цих військово-зобов’язаних громадян вилучали, а тепер не будуть.

Нацполіція зможе затримувати призовників, військовозобов’язаних та резервістів за адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210, 210-1 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку. Для цього ТЦК зможе робити електронні зверненні до Нацполіції.