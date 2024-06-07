Українці, які виїхали за кордон, зможуть знову стати на військовий облік без прибуття в ТЦК

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 7 червня, дозволив дистанційну постановку на військовий облік чоловікам, які постійно проживають за межами України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як повідомляється, урядовці внесли зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відтепер, як передбачено постановою уряду, ті громадяни, яких було знято з військового обліку через виїзд за межі України на строк понад три місяці, можуть бути взяті дистанційно назад на облік без особистої присутності в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Крім того, постановою уряду надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зрештою, Кабміном виключено з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Як повідомили в Міністерстві оборони України, нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну № 563 від 16 травня 2024 року, військовозобов'язані чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше трьох місяців, були зобов’язані особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік до 16 червня.