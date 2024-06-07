На вечір 6 червня через застосунок «Резерв+» свої дані оновили 1,5 млн разів

Повідомлення у застосунку «Резерв+» неточної адреси проживання може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку або конфіскації майна. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомила «Судово-юридична газета».

Згідно з постановою Кабміну, ТЦК для оповіщення громадян може надсилати повістки поштою за адресою, вказаною під час оновлення даних. Поштове повідомлення, у якому поставлено відмітку про відсутність людини за вказаною адресою, може вважатися підтверджувальним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу. Таку саму силу має поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.

Зазначимо, штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації наразі становлять до 25,5 тис. грн для громадян, а для бізнесу — до 59,5 тис. грн.

У разі несплати штрафу військовозобов’язаний ризикує тим, що його рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження.

Однак, як акцентує «Судово-юридична газета», є важливий момент — що саме вважати «оновленням даних». Оскільки постанова Кабміну про регулювання застосунку «Резерв+» не опублікована. Хоча, за словами Міноборони, її ухвалили 10 травня, проте жодних повідомлень про номер, назву чи дату ухвалення нормативного акта від Кабміну не надходило.

Оновлення даних

З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки призовного віку, а також жінки медичних спеціальностей упродовж 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої військово-облікові дані.

Зокрема, це можна зробити через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

Також оновити дані можна у ТЦК або Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

До слова, станом на вечір 6 червня в застосунку «Резерв+» свої дані оновили 1,5 млн разів, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.