Нещодавно в Україні запрацював мобільний застосунок «Резерв+» для оновлення військово-облікових даних. Наразі у застосунку є 6 статусів. Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснив «Громадському», що означає кожен з них.

«Уточнюється» – означає, що інформація, яку військовозобов'язаний вніс, ще опрацьовується фахівцями ТЦК. Наприклад, людина надала довідку про те, що є студентом. Цю інформацію треба перевірити за реєстрами Міносвіти. Як зазначається, цей статус тимчасовий. Після цього він зміниться на інші – «підлягає призову», «тимчасово непридатний» тощо.

«Підлягає призову» – означає, що людину можуть мобілізувати. Такий військовозобов'язаний або чекає на бойову повістку, або може принести до ТЦК документи про неможливість призову (бронювання, право на відстрочку через навчання, народження третьої дитини тощо).

«Тимчасово непридатний» – цей статус можна отримати після проходження військово-лікарської комісії за станом здоров’я. Наприклад, якщо людина потребує операції для покращення фізичного стану.

«У розшуку» – це означає, що військовозобов'язані впродовж років не надавали жодної інформації до ТЦК. Або ж вони не приходили для обліку ще з моменту отримання підлітком посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Відповідно до нового закону, після 25 років, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних. Якщо громадянин не з’явився в ТЦК, він набуває статусу «у розшуку», але з кримінальним розшуком це не пов'язано. Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Щоб позбутися цього статусу, необхідно з’явитися в територіальний центр комплектування.

«Знято» – цей статус означає, що людину офіційно зняли з військового обліку у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

«Виключено» – людину за віком або за станом здоров’я виключено з обліку як військовозобов’язаного. Також це стосується людини, засудженої за тяжкі злочини. Водночас цей статус мають і чинні військові, адже пішовши на службу, вони перестають бути військовозобов’язаними, а стають військовослужбовцями.

Незмінні статуси є тільки у громадян, які досягли 60-річного віку. Усі інші мають ситуативні статуси.