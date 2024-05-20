Українці в понад 200 країнах світу можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв+»

Станом на понеділок, 20 травня, 260 тисяч чоловіків призовного віку уточнили військово-облікові дані у мобільному застосунку «Резерв+», загалом авторизувалися близько 460 тисяч разів – про це пише Радіо Свобода з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна.

«Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над «Резервом+». Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч», – розповів Дмитро Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що оновити свої дані через новий застосунок Міноборони можуть також й українці за кордоном, у перший день запуску «Резерв+» це було неможливим. Станом на зараз застосунок доступний в понад 200 країнах світу.

Також за словами Лазуткіна, над захистом застосунка від ймовірних dos-атак працювала команда технічних фахівців. Згодом вони розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. Яким саме, Дмитро Лазуткін не уточнив.

«ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки в залежності від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на даний момент. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано», – уточнив речник.

Передбачається, що упродовж місяця у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкодонслужби.

«Резерв+» поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому», – додав речник Міноборони.

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та email (за наявності). Згідно із законом до 16 липня чоловіки повинні уточнити свої дані. Для цього існує декілька способів: скористатись застосунком «Резерв+», з’явитись у Територіальний центр комплектування або Центр надання адміністративних послуг, які працюють по всій країні.

Наразі застосунок «Резерв+» доступний для завантаження з App Store, а також з Google Play Market.

