Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, у якому можна буде оновити дані без відвідування ТЦК і СП. Його можна буде завантажити з суботи, 18 травня.

Новий закон про мобілізацію запрацює з 18 травня. Він передбачає, що до 16 липня всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Щоби спростити цей процес, міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+, у якому можна створити електронний кабінет призовника і оновити свої дані.

Застосунок запрацює з 18 травня. Його можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market. У е-кабінеті необхідно вказати мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Інструкція з оновлення даних у додатку Резерв+

«Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе», – додали в міноборони.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Без оновлення даних до 16 липня на порушників чекає адміністративне покарання. Більше про зміни, які запроваджує новий закон про мобілізацію, читайте у матеріалі ZAXID.NET.